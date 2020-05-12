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Военно-промышленный курьер

В «Сквере адмиралов» вручали офицерские погоны и кортики

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Источник изображения: vpk-news.ru

В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде состоялся выпуск. Погоны и кортики лучшим выпускникам вручил командующий Балтийским флотом Александр Носатов.

Нынешний выпуск – уже 57-й по счету для этого учебного заведения. Церемония прошла в вузовском «Сквере адмиралов». В этот раз на корабли, подводные лодки и в части ВМФ из Калининграда отправятся более 150 лейтенантов, 16 из которых – девушки.

10 выпускников окончили вуз с золотой медалью, 23 получили дипломы с отличием. Среди выпускников каждый третий – продолжатель военных династий. 10 лейтенантов также получили свидетельства о профессиональной переподготовке «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций». Двое молодых офицеров имеют звание мастера спорта, 34 – кандидата в мастера спорта, еще у 61-го – 1-й спортивный разряд.

Вчерашних курсантов напутствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он вручил погоны и кортики 33 лейтенантам, окончившим учебу с золотыми медалями и дипломами с отличием, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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