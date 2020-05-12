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Военное обозрение

Решение США о выводе ЗРК Patriot заставило нервничать власти Саудовской Аравии

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Источник изображения: topwar.ru

Эксперты обсуждают решение Соединённых Штатов Америки о выводе зенитных ракетных комплексов Patriot из Саудовской Аравии. Напомним, что о таком решении СМИ со ссылкой на Пентагон сообщили пару дней назад.

Катарский телеканал «Аль-Джазира» заявляет, что американское решение заставило саудовские власти нервничать. Дополнительной нервозности властям королевства, как утверждается, добавляет тот факт, что Пентагон помимо ЗРК «Пэтриот» выводит из Саудовской Аравии и другие вооружения. В частности, речь идёт об американских истребителях, которые США решили перебросить в Саудовское королевство в прошлом году «для защиты» инфраструктуры нефтяной компании Saudi Aramco. Напомним, что нефтеперерабатывающие заводы этой компании подверглись ракетной атаке, в причастности к которой были обвинены проиранские силы.

Ближневосточные эксперты считают, что вывод американских систем ПВО и истребителей «меняет баланс сил в регионе в пользу Ирана». В самих США на днях, напомним, заявили, что Иран на сегодняшний день не представляет стратегической угрозы американским интересам на Ближнем Востоке.

Директор Центра изучения стран Персидского залива в Катарском университете Маджуб Цвайри считает, что основную причину американского решения необходимо искать в «нефтяной плоскости». В частности, говорится о том, что США не устраивает ситуация, при которой у саудитов появилась возможность скупки активов нефтяных компаний по низким ценам в различных регионах мира.

Напомним, что ранее в Саудовской Аравии неоднократно пытались применять ЗРК «Пэтриот» для перехвата ракет, выпущенных с территории Йемена. Далеко не всегда эти системы противовоздушной-противоракетной обороны действовали эффективно – ракеты из Йемена долетали даже до столицы страны – Эр-Рияда.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Катар
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
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