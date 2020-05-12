Блок топливных баков «Фрегата-СБ» при взрыве в космосе разрушился на десятки фрагментов

Источник изображения: topwar.ru

Нашла своё подтверждение информация о ЧП с разгонным блоком «Фрегат-СБ». Представители государственной корпорации «Роскосмос» сообщили о разрушении сбрасываемого блока топливных баков «Фрегата».

Заявлено, что информация подтверждается данными автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях.

Разрушение топливных баков произошло утром 8 мая. Баки «Фрегата» находились на орбите, параметры которой определяются как 3606 на 422 км.

Примечательно, что одними из первых о взрыве баков «Фрегата-СБ» сообщили представители американского подразделения, занимающегося контролем космического пространства. Относится это подразделение к 18-й эскадрилье ВВС США.

По последним сведениям, взрыв привёл к тому, что топливные баки распались на десятки частей (от 60 до 70 фрагментов).

На данный момент, как отмечают в «Роскосмосе», идёт процесс детального изучения параметров орбит этих фрагментов. Специалисты должны установить и степень опасности, которые эти фрагменты представляют для космических аппаратов, находящихся на своих орбитах.

«Фрегат-СБ» - модификация разгонного блока со сбрасываемыми баками. Масса рабочего топлива в таком РБ составляет 3100 кг.

Разгонный блок "Фрегат-СБ":