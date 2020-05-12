Войти
Военное обозрение

Блок топливных баков «Фрегата-СБ» при взрыве в космосе разрушился на десятки фрагментов

266
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Нашла своё подтверждение информация о ЧП с разгонным блоком «Фрегат-СБ». Представители государственной корпорации «Роскосмос» сообщили о разрушении сбрасываемого блока топливных баков «Фрегата».

Заявлено, что информация подтверждается данными автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях.

Разрушение топливных баков произошло утром 8 мая. Баки «Фрегата» находились на орбите, параметры которой определяются как 3606 на 422 км.

Примечательно, что одними из первых о взрыве баков «Фрегата-СБ» сообщили представители американского подразделения, занимающегося контролем космического пространства. Относится это подразделение к 18-й эскадрилье ВВС США.

По последним сведениям, взрыв привёл к тому, что топливные баки распались на десятки частей (от 60 до 70 фрагментов).

На данный момент, как отмечают в «Роскосмосе», идёт процесс детального изучения параметров орбит этих фрагментов. Специалисты должны установить и степень опасности, которые эти фрагменты представляют для космических аппаратов, находящихся на своих орбитах.

«Фрегат-СБ» - модификация разгонного блока со сбрасываемыми баками. Масса рабочего топлива в таком РБ составляет 3100 кг.

Разгонный блок "Фрегат-СБ":

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Проекты
СККП
Похожие новости
30.04.2015
Неудачи при запусках российских ракет-носителей с 2010 г. Досье
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
15.08.2012
Опять за «бугор»
08.09.2011
Пресс-конференция c Владимиром Бабышкиным, главным конструктором НПО имени С.А. Лавочкина по опытно-конструкторской разработке "Спектр-Р"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.05 07:55
  • 4
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 12.05 07:33
  • 35
СНВ похоже все
  • 12.05 07:26
  • 9
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 12.05 05:37
  • 9
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 12.05 05:27
  • 694
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 12.05 05:24
  • 45
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 12.05 02:15
  • 1
В сети обсуждается колоритный военный парад в Туркмении, посвящённый 75-летию Победы
  • 12.05 00:39
  • 6
На подходе С-500
  • 12.05 00:01
  • 2
Госиспытания истребителей Су-57 вступили в завершающую фазу - вице-премьер Борисов
  • 11.05 21:34
  • 7
Есть ли ключик от «Панциря» у Израиля
  • 11.05 21:24
  • 39
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 11.05 19:55
  • 9
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 11.05 19:52
  • 3
Юрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания
  • 11.05 19:39
  • 122
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 11.05 19:12
  • 2
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне