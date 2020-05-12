Войти
Военное обозрение

Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной

357
0
0

Источник изображения: журнал "Оружие Украины", 2016 год

В 2016 году первые полосы украинских изданий и новостные выпуски крупных каналов вышли с информацией о том, что на Украине приступили к разработке перспективного танка «Тирекс». Было заявлено, что разработчики готовы представить вариант ОБТ, который «совершит революцию в танкостроении». Примечательно, что тут же было объявлено и о «ряде превосходств» будущего танка «Тирекс» над российским танком Т-14 «Армата».

Теперь украинская сфера военной промышленности констатирует, что никакой революции в танкостроении не состоялось, и «Тирекс» остался «бумажным танком» - в том смысле, что другой версии, помимо рисунков на бумаге, не имеет.

Изначально «Тирекс» собирался повторить некоторые аспекты конструкции упомянутого российского Т-14. В частности, речь шла о необитаемой башне. При этом утверждалось, что в конечном итоге танк может стать полностью беспилотным.

Озвученные в 2016 году «планируемые» параметры: масса 39 тонн, основное вооружение – пушка калибра 125 мм со снарядами повышенной мощности, блоки динамической защиты «Дуплет» и «Нож» разработки киевского «Микротека». При этом акцент делался на то, что базовой моделью для «знакового танка» должен стать Т-64.

Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной. В частности, речь идёт о заявлениях по «созданию более мощных боеприпасов для пушки «Тирекса». При озвученной массе танка стрельба из орудия 125-мм снарядами повышенной мощности могла бы приводить к проблемам с устойчивостью боевой машины.

Особенно эта проблема проявляла бы себя при стрельбе на ходу.

Источник изображения: журнал "Оружие Украины", 2016 год

Среди экспертов существует мнение, что если бы экипаж осуществлял выстрелы из танковой пушки с ходу, то это могло бы приводить к запредельным нагрузкам на заднюю кромку крепления башни с передачей импульса на боекомплект. Чтобы избежать деформации колец, удерживающих боекомплект, понадобилось бы либо использование особо прочного сплава, либо увеличение толщины конструкции кольца. С подходящими сплавами на современной Украине большие проблемы. В случае с увеличением толщины кольца это приводило бы к необходимости уменьшать количество снарядов в боекомплекте на 3-4 единицы.

Дополнительный фактор нежизнеспособности для представленной в своё время конструкции танка "Тирекс" - задняя проекция башни. При попадании снаряда в башню сзади даже по касательной проекции сами повысят эффективность этого попадания. На рисунке отмечено красным треугольником

Источник изображения: журнал "Оружие Украины", 2016 год

С большой долей вероятности попадание такого рода привело бы к отрыву башни или детонации боекомплекта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Армата
Похожие новости
24.04.2020
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
25.05.2018
Российская армия: больше лает, чем кусает
09.12.2015
Чему научил военных украинский конфликт
11.07.2014
«Тракторные заводы» совершенствуют защиту бронетанковой техники
09.10.2013
Огнем и гусеницами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.05 07:55
  • 4
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 12.05 07:33
  • 35
СНВ похоже все
  • 12.05 07:26
  • 9
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 12.05 05:37
  • 9
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 12.05 05:27
  • 694
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 12.05 05:24
  • 45
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 12.05 02:15
  • 1
В сети обсуждается колоритный военный парад в Туркмении, посвящённый 75-летию Победы
  • 12.05 00:39
  • 6
На подходе С-500
  • 12.05 00:01
  • 2
Госиспытания истребителей Су-57 вступили в завершающую фазу - вице-премьер Борисов
  • 11.05 21:34
  • 7
Есть ли ключик от «Панциря» у Израиля
  • 11.05 21:24
  • 39
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 11.05 19:55
  • 9
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 11.05 19:52
  • 3
Юрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания
  • 11.05 19:39
  • 122
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 11.05 19:12
  • 2
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне