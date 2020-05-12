Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной

Источник изображения: журнал "Оружие Украины", 2016 год

В 2016 году первые полосы украинских изданий и новостные выпуски крупных каналов вышли с информацией о том, что на Украине приступили к разработке перспективного танка «Тирекс». Было заявлено, что разработчики готовы представить вариант ОБТ, который «совершит революцию в танкостроении». Примечательно, что тут же было объявлено и о «ряде превосходств» будущего танка «Тирекс» над российским танком Т-14 «Армата».

Теперь украинская сфера военной промышленности констатирует, что никакой революции в танкостроении не состоялось, и «Тирекс» остался «бумажным танком» - в том смысле, что другой версии, помимо рисунков на бумаге, не имеет.

Изначально «Тирекс» собирался повторить некоторые аспекты конструкции упомянутого российского Т-14. В частности, речь шла о необитаемой башне. При этом утверждалось, что в конечном итоге танк может стать полностью беспилотным.

Озвученные в 2016 году «планируемые» параметры: масса 39 тонн, основное вооружение – пушка калибра 125 мм со снарядами повышенной мощности, блоки динамической защиты «Дуплет» и «Нож» разработки киевского «Микротека». При этом акцент делался на то, что базовой моделью для «знакового танка» должен стать Т-64.

Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной. В частности, речь идёт о заявлениях по «созданию более мощных боеприпасов для пушки «Тирекса». При озвученной массе танка стрельба из орудия 125-мм снарядами повышенной мощности могла бы приводить к проблемам с устойчивостью боевой машины.

Особенно эта проблема проявляла бы себя при стрельбе на ходу.

Источник изображения: журнал "Оружие Украины", 2016 год

Среди экспертов существует мнение, что если бы экипаж осуществлял выстрелы из танковой пушки с ходу, то это могло бы приводить к запредельным нагрузкам на заднюю кромку крепления башни с передачей импульса на боекомплект. Чтобы избежать деформации колец, удерживающих боекомплект, понадобилось бы либо использование особо прочного сплава, либо увеличение толщины конструкции кольца. С подходящими сплавами на современной Украине большие проблемы. В случае с увеличением толщины кольца это приводило бы к необходимости уменьшать количество снарядов в боекомплекте на 3-4 единицы.

Дополнительный фактор нежизнеспособности для представленной в своё время конструкции танка "Тирекс" - задняя проекция башни. При попадании снаряда в башню сзади даже по касательной проекции сами повысят эффективность этого попадания. На рисунке отмечено красным треугольником

Источник изображения: журнал "Оружие Украины", 2016 год

С большой долей вероятности попадание такого рода привело бы к отрыву башни или детонации боекомплекта.