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Известия.ru

«Роскосмос» подтвердил взрыв баков на орбите

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Госкорпорация «Роскосмос» подтверждает разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите. Об этом сообщила ее пресс-служба в воскресенье, 10 мая.

«По сообщению ЦНИИМАШ, на основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Блок, о котором идет речь, применялся в 2011 году для вывода на орбиту спутника «Спектр-Р».

Сейчас «Роскосмос» ведет детальный сбор измерительной информации, уточняет количество и параметры орбит обнаруженных фрагментов и анализирует их достоверность.

В госкорпорации добавили, что разрушение произошло 8 мая примерно с 8:00 до 9:00 ДМВ (декретного московского времени) в акватории Индийского океана. Баки в тот момент находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км.

Ранее, 9 мая, 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США заявила о взрыве в космосе российского бака. По предварительным данным, это произошло 8 мая, в результате происшествия бак рассыпался на 65 частей.

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