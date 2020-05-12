Первыми гиперзвуковые ракеты получат сибиряки

Пилоты сибирских «боевых воздушных кораблей» начнут осваивать гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал» уже в следующем году.

Для летчиков 712-го полка сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31 (базируется в городе Канске) с конца 2021-го стартует специальная программа подготовки, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Полностью же на новое вооружение воинская часть перейдет к 2024 году.

Дислокация полка в Красноярском крае дает возможность «прикрыть» Арктику, Дальний Восток и Среднюю Азию. За свои особые характеристики, большие габариты и вес, а также уникальные боевые возможности перехватчики МиГ-31 и получили неофициальное название «боевые воздушные корабли». Эксперты отмечают, что сам факт появления «Кинжалов» может мгновенно изменить расклады на стратегическом направлении, из которого исходит угроза.

Занятия по освоению новых гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал» для истребительного авиаполка в Канске должны начаться уже в конце следующего года. Их задача подготовить экипажи к полетам на специальных режимах, необходимых для применения «Кинжалов». Ранее командующий Центральным военным округом Александр Лапин заявил, что перевооружение истребительного авиаполка на гиперзвуковые ракетные комплексы завершится в 2024 году.