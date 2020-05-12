«Патриотов» все меньше: что США выводят из Саудовской Аравии

США передислоцируют ЗРС «Патриот» из Саудовской Аравии из-за нефти
США выводят две зенитные ракетные батареи «Патриот» и истребители из Саудовской Аравии на фоне напряженности в отношениях между королевством и администрацией Дональда Трампа из-за добычи нефти.
Пентагон выведет две зенитные ракетные батареи, которые выполняли боевую задачу по охране объектов нефтедобычи в Саудовской Аравии. Тем не менее, американские военные оставляют две батареи «Патриот» на авиабазе "Принц Султан", которая находится в пустынной местности Саудовской Аравии, наряду с другими системами ПВО и истребителями на этом объекте, пишет Defense News.
Около 300 военнослужащих ВС США (а это штатная численность личного состава двух зенитных ракетных батарей) в ближайшее время покинут территорию королевства.
Это произошло после того, как США отправили зенитные ракетные системы «Патриот» в Ирак для защиты американских и союзных войск, которые подверглись ракетному удару со стороны Ирана в начале этого года. ВС США имеют в регионе ограниченное количество этих систем, и, более того, они в ближайшей перспективе должны быть доставлены на континентальную часть США для модернизации.
Две другие батареи «Патриот», которые находятся на ближневосточном театре военных действий, также в ближайшее время направляются в США, где их планируют поставить на техническое обслуживание и модернизацию.
Однако пока неясно, был ли продолжающийся нефтяной спор между Вашингтоном и Эр-Риядом ключевым фактором в решении США вывести зенитные ракетные системы из королевства.
Волатильность и падение цен на нефть наносят большой ущерб производителям сланцевой нефти в США, что приводит к увольнениям персонала в этой отрасли экономического комплекса страны, особенно в штатах, возглавляемых республиканцами.
В конце марта некоторые сенаторы-республиканцы предупредили, что если Саудовская Аравия не изменит свой курс, она рискует потерять американскую поддержку в сфере обороны королевства и столкнуться с целым рядом других неблагоприятных воздействий на Эр-Рияд, включая тарифы и разного рода торговые ограничения, а также расследования и многочисленные санкции.
Официальный представитель США заявил, что система противоракетной обороны THAAD пока останется в Саудовской Аравии. THAAD дополняет боевые возможности «Патриотов», обеспечивая заатмосферный перехват баллистических ракет вероятного противника.
Правительство Саудовской Аравии и посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не сразу ответили на запрос о соответствующих комментариях. Государственные средства массовой информации в королевстве также не спешили признавать вывод американских войск.
В прошлом году Пентагон объявил, что начнет развертывание войск (в том числе зенитных ракетных батарей «Патриот») на авиабазе "Принц Султан" на территории королевства. Ранее на этом объекте уже дислоцировались части и соединения ВС США. Этот шаг стал одним из наиболее серьезных признаков решения Америки усилить свои войска на Ближнем Востоке в ответ на угрозы со стороны Ирана.
После того как командующий ВС США на Ближнем Востоке генерал Фрэнк Маккензи посетил базу "Принц Султан" в начале этого года, присутствие американских войск на этом аэродроме возросло до примерно 2500 человек. Тогда Маккензи заявил, что авиабаза является ключевым стратегическим пунктом для ВС США в регионе, но дальнейшее присутствие войск, вооружения и военной техники на этом объекте будет зависеть от других потребностей национальной безопасности США во всем мире.
Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном возрастала, начиная с прошлого лета. США обвинили Иран в использовании морских мин для подрыва нефтяных танкеров в районе Ормузского пролива, имеющего стратегическое значение для транспортировки сырья из стран Персидского залива, и для ударов по объектам нефтедобычи и переработки сырья на территории Саудовской Аравии.
В ответ Иран 8 января осуществил ракетный удар по авиабазе Айн-Аль-Асад в Ираке, где дислоцировались подразделения и части ВС США. Тогда более 100 американских бойцов и командиров получили ранения различной степени тяжести.
На момент этого удара база Айн-Аль-Асад не имела зенитного ракетного прикрытия в виде ЗРС «Патриот». Эти системы были размещены в других местах Ближневосточного региона, в частности, в Саудовской Аравии и в других странах Персидского залива и прикрывали объекты, считающиеся наиболее вероятными целями для иранских ударов. После ракетной атаки Тегерана авиабазы Айн-Аль-Асад США решили передислоцировать ЗРС «Патриот» в Ирак, чтобы обеспечить войскам дополнительную защиту от иранских ударов.
Напряженность в отношениях между США и Ираном в настоящее время остается весьма высокой. Корпус стражей исламской революции был вовлечен в напряженный инцидент в Персидском заливе в прошлом месяце. Небольшие катера КСИР неоднократно опасно приближались к американским военным кораблям, иногда пересекали курс эсминцев и крейсеров ВМС США. И есть информация, что КСИР ненадолго захватил контроль над танкером под флагом Гонконга.
Как ранее писала «Газета.Ru», в середине апреля американские военные заявили, что системы ПВО/ПРО «Патриот» уже развернуты на военных базах в Ираке, откуда будут осуществлять зенитное ракетное прикрытие своих и союзных войск. Именно эти объекты стали целью нападений повстанцев, поддерживаемых Ираном.
Зенитные ракетные подразделения, оснащенные ЗРК «Патриот», а также две другие системы ближнего действия в настоящее время уже находятся на авиабазе Айн-Аль-Асад на западе Ирака.
Именно здесь в январе 2020 года Иран в ходе операции «Мученик Сулеймани» осуществил массированную ракетную атаку против войск США и коалиции, а также подверг удару военную базу ВС США в Эрбиле. Тогда были использованы баллистические ракеты Fateh-110, а также ракеты Qiam 1, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой постановки активных помех радиолокаторам обнаружения и наведения противника.
В течение последних нескольких месяцев американцы постепенно усиливают группировку зенитных ракетных войск в Ираке, чтобы обеспечить более эффективное прикрытие своих частей и подразделений, подвергающихся постоянным ракетным ударам.
Вскоре после того, как Иран осуществил массированный удар с помощью баллистических ракет малого радиуса действия по войскам США в Айн-Аль-Асаде, возникли вопросы об отсутствии систем ПВО на американских базах.
До ракетных ударов со стороны Ирана военные руководители США не верили, что подобные системы нужны в Ираке больше, чем в любых других местах по всему миру, где такие удары происходят чаще.
В настоящее время зенитные ракетные комплексы развернуты, находятся на боевом дежурстве и готовы к открытию огня, так как высшие должностные лица США предупреждают, что угроза ракетных ударов со стороны повстанцев, которых Вашингтон ассоциирует с Тегераном, сохраняется.
«Исходя из анализа ТТХ задействованных систем ПВО, а речь здесь идет далеко не только о «Патриоте», совершенно очевидно, что Соединенные Штаты намерены создать в Ираке глубоко эшелонированную систему зенитного ракетного прикрытия, которая позволила бы им свести до минимума возможные потери в живой силе и технике», - ранее рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.
«В любом деле важно понять масштаб. На прикрытии важных объектов в Советском Союзе располагалось значительно больше сил и средств противовоздушной обороны. К примеру, 151-я гв. зенитная ракетная бригада (город Лиепая) насчитывала более двадцати зенитных ракетных дивизионов, 82-я зенитная ракетная бригада, предназначенная для прикрытия юго-западного сектора ПВО Ленинграда, еще больше. Примерно столько же зенитных ракетных подразделений было в 96-й зенитной ракетной бригаде, оборонявшей Киев. А тут речь идет о передислокации двух батарей, да еще этому процессу придается чуть ли не стратегическое значение», - рассказал «Газете.Ru» экс-первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.
Собеседник издания считает, что
В противном случае эффективность зенитного ракетного прикрытия от ударов тактических и оперативно-тактических ракет противника может оказаться недостаточной.
Михаил Ходаренок