«Патриотов» все меньше: что США выводят из Саудовской Аравии

США передислоцируют ЗРС «Патриот» из Саудовской Аравии из-за нефти

США выводят две зенитные ракетные батареи «Патриот» и истребители из Саудовской Аравии на фоне напряженности в отношениях между королевством и администрацией Дональда Трампа из-за добычи нефти.

Пентагон выведет две зенитные ракетные батареи, которые выполняли боевую задачу по охране объектов нефтедобычи в Саудовской Аравии. Тем не менее, американские военные оставляют две батареи «Патриот» на авиабазе "Принц Султан", которая находится в пустынной местности Саудовской Аравии, наряду с другими системами ПВО и истребителями на этом объекте, пишет Defense News.

Это решение существенно сокращает американское военное присутствие в Саудовской Аравии, причем всего через несколько месяцев после того, как Пентагон начал там наращивать военную мощь для противодействия угрозам со стороны Ирана.

Около 300 военнослужащих ВС США (а это штатная численность личного состава двух зенитных ракетных батарей) в ближайшее время покинут территорию королевства.

Это произошло после того, как США отправили зенитные ракетные системы «Патриот» в Ирак для защиты американских и союзных войск, которые подверглись ракетному удару со стороны Ирана в начале этого года. ВС США имеют в регионе ограниченное количество этих систем, и, более того, они в ближайшей перспективе должны быть доставлены на континентальную часть США для модернизации.

Две другие батареи «Патриот», которые находятся на ближневосточном театре военных действий, также в ближайшее время направляются в США, где их планируют поставить на техническое обслуживание и модернизацию.

Однако пока неясно, был ли продолжающийся нефтяной спор между Вашингтоном и Эр-Риядом ключевым фактором в решении США вывести зенитные ракетные системы из королевства.

Представители Республиканской партии США обвинили саудитов в обострении нестабильности на рынке нефти, который к тому времени уже существенно пострадал от пандемии коронавируса.

Волатильность и падение цен на нефть наносят большой ущерб производителям сланцевой нефти в США, что приводит к увольнениям персонала в этой отрасли экономического комплекса страны, особенно в штатах, возглавляемых республиканцами.

В конце марта некоторые сенаторы-республиканцы предупредили, что если Саудовская Аравия не изменит свой курс, она рискует потерять американскую поддержку в сфере обороны королевства и столкнуться с целым рядом других неблагоприятных воздействий на Эр-Рияд, включая тарифы и разного рода торговые ограничения, а также расследования и многочисленные санкции.

Официальный представитель США заявил, что система противоракетной обороны THAAD пока останется в Саудовской Аравии. THAAD дополняет боевые возможности «Патриотов», обеспечивая заатмосферный перехват баллистических ракет вероятного противника.

Правительство Саудовской Аравии и посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не сразу ответили на запрос о соответствующих комментариях. Государственные средства массовой информации в королевстве также не спешили признавать вывод американских войск.

В прошлом году Пентагон объявил, что начнет развертывание войск (в том числе зенитных ракетных батарей «Патриот») на авиабазе "Принц Султан" на территории королевства. Ранее на этом объекте уже дислоцировались части и соединения ВС США. Этот шаг стал одним из наиболее серьезных признаков решения Америки усилить свои войска на Ближнем Востоке в ответ на угрозы со стороны Ирана.

После того как командующий ВС США на Ближнем Востоке генерал Фрэнк Маккензи посетил базу "Принц Султан" в начале этого года, присутствие американских войск на этом аэродроме возросло до примерно 2500 человек. Тогда Маккензи заявил, что авиабаза является ключевым стратегическим пунктом для ВС США в регионе, но дальнейшее присутствие войск, вооружения и военной техники на этом объекте будет зависеть от других потребностей национальной безопасности США во всем мире.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном возрастала, начиная с прошлого лета. США обвинили Иран в использовании морских мин для подрыва нефтяных танкеров в районе Ормузского пролива, имеющего стратегическое значение для транспортировки сырья из стран Персидского залива, и для ударов по объектам нефтедобычи и переработки сырья на территории Саудовской Аравии.

Эта напряженность достигла своего пика, когда США с помощью БЛА нанесли удар по автоколонне в Ираке, в результате которого был убит один из высокопоставленных руководителей Корпуса стражей исламской революции Кассем Сулеймани.

В ответ Иран 8 января осуществил ракетный удар по авиабазе Айн-Аль-Асад в Ираке, где дислоцировались подразделения и части ВС США. Тогда более 100 американских бойцов и командиров получили ранения различной степени тяжести.

На момент этого удара база Айн-Аль-Асад не имела зенитного ракетного прикрытия в виде ЗРС «Патриот». Эти системы были размещены в других местах Ближневосточного региона, в частности, в Саудовской Аравии и в других странах Персидского залива и прикрывали объекты, считающиеся наиболее вероятными целями для иранских ударов. После ракетной атаки Тегерана авиабазы Айн-Аль-Асад США решили передислоцировать ЗРС «Патриот» в Ирак, чтобы обеспечить войскам дополнительную защиту от иранских ударов.

Напряженность в отношениях между США и Ираном в настоящее время остается весьма высокой. Корпус стражей исламской революции был вовлечен в напряженный инцидент в Персидском заливе в прошлом месяце. Небольшие катера КСИР неоднократно опасно приближались к американским военным кораблям, иногда пересекали курс эсминцев и крейсеров ВМС США. И есть информация, что КСИР ненадолго захватил контроль над танкером под флагом Гонконга.

Как ранее писала «Газета.Ru», в середине апреля американские военные заявили, что системы ПВО/ПРО «Патриот» уже развернуты на военных базах в Ираке, откуда будут осуществлять зенитное ракетное прикрытие своих и союзных войск. Именно эти объекты стали целью нападений повстанцев, поддерживаемых Ираном.

Зенитные ракетные подразделения, оснащенные ЗРК «Патриот», а также две другие системы ближнего действия в настоящее время уже находятся на авиабазе Айн-Аль-Асад на западе Ирака.

Именно здесь в январе 2020 года Иран в ходе операции «Мученик Сулеймани» осуществил массированную ракетную атаку против войск США и коалиции, а также подверг удару военную базу ВС США в Эрбиле. Тогда были использованы баллистические ракеты Fateh-110, а также ракеты Qiam 1, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой постановки активных помех радиолокаторам обнаружения и наведения противника.

В течение последних нескольких месяцев американцы постепенно усиливают группировку зенитных ракетных войск в Ираке, чтобы обеспечить более эффективное прикрытие своих частей и подразделений, подвергающихся постоянным ракетным ударам.

Вскоре после того, как Иран осуществил массированный удар с помощью баллистических ракет малого радиуса действия по войскам США в Айн-Аль-Асаде, возникли вопросы об отсутствии систем ПВО на американских базах.

Но и между Вашингтоном и Багдадом долгое время сохраняется определенная напряженность, а потому США потребовалось время на переговоры с иракскими лидерами, а также для поиска зенитных ракетных подразделений, которые можно было бы передислоцировать в Ирак.

До ракетных ударов со стороны Ирана военные руководители США не верили, что подобные системы нужны в Ираке больше, чем в любых других местах по всему миру, где такие удары происходят чаще.

В настоящее время зенитные ракетные комплексы развернуты, находятся на боевом дежурстве и готовы к открытию огня, так как высшие должностные лица США предупреждают, что угроза ракетных ударов со стороны повстанцев, которых Вашингтон ассоциирует с Тегераном, сохраняется.

«Исходя из анализа ТТХ задействованных систем ПВО, а речь здесь идет далеко не только о «Патриоте», совершенно очевидно, что Соединенные Штаты намерены создать в Ираке глубоко эшелонированную систему зенитного ракетного прикрытия, которая позволила бы им свести до минимума возможные потери в живой силе и технике», - ранее рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.

«В любом деле важно понять масштаб. На прикрытии важных объектов в Советском Союзе располагалось значительно больше сил и средств противовоздушной обороны. К примеру, 151-я гв. зенитная ракетная бригада (город Лиепая) насчитывала более двадцати зенитных ракетных дивизионов, 82-я зенитная ракетная бригада, предназначенная для прикрытия юго-западного сектора ПВО Ленинграда, еще больше. Примерно столько же зенитных ракетных подразделений было в 96-й зенитной ракетной бригаде, оборонявшей Киев. А тут речь идет о передислокации двух батарей, да еще этому процессу придается чуть ли не стратегическое значение», - рассказал «Газете.Ru» экс-первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Собеседник издания считает, что

двух батарей ЗРС «Патриот» хватит разве что для прикрытия небольшого точечного объекта. Помимо этого, по мнению генерала, необходимо развертывание эффективной системы радиолокационной разведки, а предупреждать расчеты зенитных ракетных войск о старте баллистических ракет противника должны космические системы предупреждения о ракетном нападении.

В противном случае эффективность зенитного ракетного прикрытия от ударов тактических и оперативно-тактических ракет противника может оказаться недостаточной.

Михаил Ходаренок