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WarSpot

Boeing выкатил «Шершень» третьего поколения

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Заминка с истребителями F-35C дала «Шершням» вторую жизнь. Вчера, 9 мая, пресс-служба компании Boeing сообщила о том, что со сборочной линии сошёл первый прототип истребителя F/A-18 Block III Super Hornet.

Программа по созданию и техническому обслуживанию палубных истребителей Super Hornet рассчитана на 25 лет и должна была завершиться в текущем году. Из-за отставания в разработке истребителей F-35 и новых экспортных заказов Boeing продолжил работу по улучшению «Шершней» и в 2017 году представил его новейшую модификацию -18 XT (Advanced Super Hornet).

Первый образец истребителя F/A-18 Block III Super Hornet

Источник изображения: twitter.com/BoeingDefense

Командование ВМС США одобрило финансирование программы модернизации самолётов F/A-18E/F Super Hornet, назвав её Block III. До новой версии планируется обновить почти весь действующий парк истребителей F/A-18 Super Hornet. Кроме того, ВМС США подписали с Boeing контракт на постройку 78 новых истребителей F/A-18 Super Hornet Block III.

Первый из двух опытных образцов вскоре начнёт заводские испытания, после которых будет передан заказчику для тестирования. Внешне новый F/A-18 Block III почти не отличается от Super Hornet, поскольку на него ещё не установлены новые конформные топливные баки. При этом технически самолёт существенно отличается от предшественника.

Первый образец истребителя F/A-18 Block III Super Hornet

Источник изображения: twitter.com/BoeingDefense

На выставке Sea-Air-Space 2017 была показана масштабная модель, а также компьютерные эскизы новой машины. От предыдущей модификации (Block II) самолёт отличается семью существенными обновлениями (на стенде компании рассказали только о пяти из них, ещё две — военная и коммерческая тайна). Обновлённый Super Hornet получил конформные топливные баки, которые вмещают больше топлива и имеют меньшее сопротивление воздушному потоку, чем используемые сейчас подвесные модели. Как заявляет корпорация Boeing, с новыми баками дальность полёта истребителей Super Hornet увеличится почти на 300 км.

Вторым существенным отличием стал новый датчик IRST (infrared search and track). На самолёт установлен датчик Lockheed Martin's IRST21, который улучшает ситуационную осведомлённость пилота и позволяет обнаруживать угрозы на значительно большем расстоянии. Третьей инновацией стали новый компьютер и система обмена данными, четвёртой — новая система RCS (Radar Cross Section), установка которой потребовала изменения формы носовой части самолёта, но позволила улучшить работу датчиков угла атаки. Пятым «несекретным» улучшением стала установка большого сенсорного дисплея, который отображает данные, необходимые для пилота.

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Страны
США
Продукция
F-18
F-35
F-35C
Super Hornet
Компании
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Проекты
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