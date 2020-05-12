Войти
Российская газета

В Севастополе Нахимовское училище выпустило 173 молодых офицера

319
0
0
Источник изображения: Владимир Пасякин/ РГ

В Севастополе с участием командования флота и руководства города-героя торжественно прошел юбилейный 70-й выпуск офицеров Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

173 вчерашних курсанта получили дипломы, погоны и кортики. По случаю выпуска прошло построение личного состава, состоялся торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища. Но в одном традицию пришлось нарушить: в связи с действующими противоэпидемическими ограничениями в регионе выпуск лейтенантов прошел без родственников и гостей.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов и начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич поздравили выпускников с успешным окончанием обучения.

- 173 курсанта-пятикурсника произведены в лейтенанты, - говорит начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич. - Среди них один золотой медалист - Максим Кротов, семь лейтенантов получали красные дипломы. В этом году выпуск состоялся раньше и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выпускники пополнят все четыре флота и Каспийскую флотилию.

После завершения первого офицерского отпуска лейтенанты разъедутся по флотам и приступят к прохождению военной службы на своих первых должностях.


Владимир Пасякин (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
КФ
ЧФ
Похожие новости
27.08.2019
Масштабные учения начались в шести регионах ЮВО
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
06.10.2016
США должны проявить сдержанность, прежде чем начинать новую войну в Сирии (The National Interest, США)
26.09.2016
Первый малый ракетный корабль «Буян-М» по новому контракту начнут строить в 2017 году
01.03.2016
«Надо, чтобы под рукой было чем ударить в случае провокаций с турецкой стороны»
24.11.2014
Строительство вспомогательных судов для ВМФ России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.05 07:55
  • 4
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 12.05 07:33
  • 35
СНВ похоже все
  • 12.05 07:26
  • 9
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 12.05 05:37
  • 9
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 12.05 05:27
  • 694
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 12.05 05:24
  • 45
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 12.05 02:15
  • 1
В сети обсуждается колоритный военный парад в Туркмении, посвящённый 75-летию Победы
  • 12.05 00:39
  • 6
На подходе С-500
  • 12.05 00:01
  • 2
Госиспытания истребителей Су-57 вступили в завершающую фазу - вице-премьер Борисов
  • 11.05 21:34
  • 7
Есть ли ключик от «Панциря» у Израиля
  • 11.05 21:24
  • 39
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 11.05 19:55
  • 9
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 11.05 19:52
  • 3
Юрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания
  • 11.05 19:39
  • 122
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 11.05 19:12
  • 2
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне