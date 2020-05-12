В Санкт-Петербурге прошел выпуск офицеров Военной академии связи

Дипломы вручили 823 офицерам, из них 33 наградили медалями за отличную учебу

ТАСС, 10 мая. Торжественная церемония выпуска офицеров Военной академии связи прошла в Санкт-Петербурге. Как говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) в воскресенье, дипломы получили 823 офицера.

"В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска офицеров, окончивших обучение в Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного. Выпускников поздравил с окончанием академии временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Из Военной академии связи выпустились 823 офицера, которые прошли обучение по программам магистратуры и специалитета", - говорится в сообщении.

Медалью "За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации" были награждены 33 выпускника. С дипломом с отличием вуз окончили 124 выпускника.

За годы учебы слушатели и курсанты также приобрели опыт военно-научной, исследовательской, рационализаторской и изобретательской работы. Только в течение 2018-2019 учебного года новаторы участвовали в различных международных выставках, по результатам которых удостоены четырнадцати золотых, десяти серебряных, четырех бронзовых медалей и четырех Гран-при. Выпускники оформили 249 рационализаторских предложений и 256 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и баз данных.