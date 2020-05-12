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Военное обозрение

Росгвардия заказала поставку автоматов Калашникова 200-й серии

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Источник изображения: topwar.ru

Росгвардия заключила с концерном "Калашников" новый контракт на поставку автоматов 200-й серии в обычном и укороченном варианте. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупки.

Согласно заявке, Росгвардия заказала у концерна поставку автоматов АК-200 и АК-205 в количестве 1400 и 200 автоматов соответственно. Контракт должен быть исполнен до 20 ноября этого года, общая стоимость поставки составляет 90,4 млн. рублей.

Автомат Калашникова 200-й серии был разработан на Ижмаше в 2008-2009 годах, но в серию не пошел из-за заморозки проекта. Работы по автомату были возобновлены в 2015 году с учетом наработок по автомату АК-400 ("АК-12 образца 2016 года") и по ОКР "Обвес" . Презентация автоматов этой серии была проведена на выставке "Армия 2017", публике автоматы были представлены в 2018 году.

Автоматы Калашникова 200-й серии представляют собой, по сути, дальнейшее развитие ОКР "Обвес", производимого в заводских условиях. Как заявляется, в отличие от автоматов АК-74М и АК-103, у 200-й серии "улучшенная эргономика" и наличие планок Пикатинни, позволяющих устанавливать современные прицельные комплексы и другие аксессуары. В остальном никаких значительных отличий нет.

Автомат разработан для правоохранительных органов и для поставки на экспорт, в российскую армию поставляется более совершенные автоматы серии АК-12 и АК-15. АК-200 представляет собой "обычный" автомат калибра 5,45Х39 мм, 205-й - укороченную версию автомата. Кроме того, в 200-ю серию входят автоматы АК-201 и АК-202 под патрон 5,56Х45 мм (обычный и укороченный) и АК-203 и АК-204 под патрон калибра 7,62Х39 мм ( обычный и укороченный).

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Страны
Россия
Продукция
АК-103
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Система поражения "Ратник"
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников
Росгвардия
Проекты
АРМИ-20XX
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