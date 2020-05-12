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Военное обозрение

Боестолкновение на границе Индии и Пакистана: потери есть с обеих сторон

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская пресса сообщает о боестолкновении на границе с Пакистаном. Заявлено о том, что индийские пограничники «приняли ответные меры» против пакистанских военных, которые осуществили обстрел сразу трёх населённых пунктов: Касба, Кирни и Шахпур.

В сообщениях говорится о том, что в результате обстрела на индийской стороне ранения получили несколько военнослужащих, а также гражданские лица.

В результате нанесения ответного удара (по некоторым данным, использовались миномёты и артиллерийские системы) пакистанские войска потеряли четверых военнослужащих.

Взаимный обстрел был осуществлён в Кашмире, где буквально несколько дней назад погибли индийские десантники, включая представителей офицерского состава. Тогда, по некоторым данным, индийский десант оказался в ловушке и попал под перекрёстный огонь боевиков. В министерстве обороны Индии считают, что боевики, которые организовали засаду, спонсируются Исламабадом.

Обстановка в Кашмире остаётся накалённой. По некоторым данным, с обеих стороны к району противостояния стягиваются дополнительные силы и военная техника.

Пресс-офицер индийской армии:

Противник должен ответить за свои провокации в отношении наших гражданских лиц и военнослужащих.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
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