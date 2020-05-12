Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, а также с успешным окончанием обучения.

«Товарищи офицеры, дорогие друзья! Поздравляю всех выпускников военных вузов и академий Министерства обороны с Днем Победы. И, конечно, с успешным завершением учебы — это всегда рубежное, памятное событие в памяти каждого человека. А для вас оно по-особому торжественное и значимое. Это огромная честь и ответственность — начинать отсчет своей будущей службы в священный для нас день — 9 мая, когда наша Родина и весь мир отмечают 75-летие Великой Победы, отдают дань благодарности и уважения советскому народу, мужеству и доблести солдат и командиров Красной армии», — заявил президент.

По его словам, российский офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Источником духовной твердости и силы нашей армии были и остаются легендарные традиции российского воинства.

«Вы, офицеры России, — наследники Великой Победы и, уверен, всегда будете держать равнение на поколение победителей, как и они, честно и преданно служить Родине. Вам предстоит большая и ответственная работа», — добавил Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что Россия намерена и дальше развивать, совершенствовать Вооруженные силы. Президент заявил, что при любых обстоятельствах будут реализованы намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск. В планах их оснащение передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, высокоточными и гиперзвуковыми системами, которые до сих пор не имеют аналогов в мире, а также беспилотными и автоматизированными ударными комплексами.

Также Владимир Путин отметил необходимость увеличить интенсивность боевой учебы, в том числе отработку новых форм взаимодействия войск, например, при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий. Президент заявил, что это определит будущий облик армии и флота России.

«Уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учат нас, что наша армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надежно обеспечить суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь наших граждан», — заявил глава государства.

В тот же день во время осмотра Президентского полка на Соборной площади Кремля Путин заявил, что все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в чем нет никаких сомнений. Они получат самую современную технику.

Ранее 9 мая Владимир Путин присоединился к онлайн-шествию «Бессмертного полка» из Кремля. Обращаясь к участникам акции, он подчеркнул, что независимо от того, «идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце».