В День Победы в 36 военных вузах прошел выпуск офицеров

Стали известны некоторые подробности того, как в День Победы был организован досрочный выпуск офицеров из военных училищ и академий.

По данным Минобороны РФ, связанные с этим торжества прошли по всей стране - от Калининграда до Владивостока. Всего в них участвовали представители 36 ведомственных вузов, которые в нынешнем году выпустили более 12 тысяч офицеров. Дипломы военных училищ и академий, в том числе, получили 260 женщин-военнослужащих. Каждый пятый выпускник окончил вуз с отличием. 420 офицерам в День Победы вручили золотые медали.

"Окончившие вузы офицеры полностью освоили программу обучения, прошли государственную итоговую аттестацию, продемонстрировали уверенные знания и твердые навыки в организации управления соединениями, воинскими частями и подразделениями, эксплуатации и применения самых современных образцов вооружения и военной техники", - отметили в Минобороны. Там добавили, что в войска ждут кадровое пополнение. Чтобы лейтенанты быстрее освоились в местах службы, за каждым из них закрепят опытного наставника.

Особое внимание молодым офицерским семьям. В этом году их, в общем-то, немного - 37. Но с учетом семей офицеров - выпускников набирается около четырех тысяч. Продумано все до мелочей: от их размещения в гарнизонах до трудоустройства жен и выделения мест в детских садах и школах.

Об обеспечении достойных условий службы и жизни людей в погонах говорил в День Победы президент страны. Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и выразил уверенность, что они будут "профессионально и достойно" способствовать выполнению поставленных задач, применяя полученные во время обучения знания и навыки.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в военно-образовательном процессе успешно используется боевой опыт борьбы с международным терроризмом. Глава оборонного ведомства России 9 Мая вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба. Этот вуз по праву считается самым престижным отечественным военно-учебным заведением с богатыми традициями подготовки офицеров высшей квалификации. "В мире не так много подобных авторитетных военных школ, само название которых вызывает уважение", - подчеркнул Шойгу.

Свои напутствия адресовали выпускникам военных вызов и заместители Шойгу. Так, в частности, было в Академии Ракетных войск стратегического назначения, где золотые медали лучшим слушателям и курсантам вручил первый замминистра обороны Руслан Цаликов. "В этом году академия выпустила более 200 офицеров по 17 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. Еще более 700 офицеров завершили обучение в Серпуховском филиале академии", - сообщили в военном ведомстве.

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова поздравила выпускников Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Ее коллега Тимур Иванов прилетел в Санкт-Петербург на вручение дипломов 700 офицерам Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, чьи знания сегодня, по словам замминистра, "как никогда очень востребованы и необходимы". Замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов был на выпуске в Военном университете, где готовят офицеров гуманитарного профиля не только для Вооруженных сил России, но и 23 армий мира.

Юрий Гаврилов