Войти
Российская газета

В День Победы в 36 военных вузах прошел выпуск офицеров

397
0
0
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Стали известны некоторые подробности того, как в День Победы был организован досрочный выпуск офицеров из военных училищ и академий.

По данным Минобороны РФ, связанные с этим торжества прошли по всей стране - от Калининграда до Владивостока. Всего в них участвовали представители 36 ведомственных вузов, которые в нынешнем году выпустили более 12 тысяч офицеров. Дипломы военных училищ и академий, в том числе, получили 260 женщин-военнослужащих. Каждый пятый выпускник окончил вуз с отличием. 420 офицерам в День Победы вручили золотые медали.

"Окончившие вузы офицеры полностью освоили программу обучения, прошли государственную итоговую аттестацию, продемонстрировали уверенные знания и твердые навыки в организации управления соединениями, воинскими частями и подразделениями, эксплуатации и применения самых современных образцов вооружения и военной техники", - отметили в Минобороны. Там добавили, что в войска ждут кадровое пополнение. Чтобы лейтенанты быстрее освоились в местах службы, за каждым из них закрепят опытного наставника.

Особое внимание молодым офицерским семьям. В этом году их, в общем-то, немного - 37. Но с учетом семей офицеров - выпускников набирается около четырех тысяч. Продумано все до мелочей: от их размещения в гарнизонах до трудоустройства жен и выделения мест в детских садах и школах.

Об обеспечении достойных условий службы и жизни людей в погонах говорил в День Победы президент страны. Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и выразил уверенность, что они будут "профессионально и достойно" способствовать выполнению поставленных задач, применяя полученные во время обучения знания и навыки.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в военно-образовательном процессе успешно используется боевой опыт борьбы с международным терроризмом. Глава оборонного ведомства России 9 Мая вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба. Этот вуз по праву считается самым престижным отечественным военно-учебным заведением с богатыми традициями подготовки офицеров высшей квалификации. "В мире не так много подобных авторитетных военных школ, само название которых вызывает уважение", - подчеркнул Шойгу.

Свои напутствия адресовали выпускникам военных вызов и заместители Шойгу. Так, в частности, было в Академии Ракетных войск стратегического назначения, где золотые медали лучшим слушателям и курсантам вручил первый замминистра обороны Руслан Цаликов. "В этом году академия выпустила более 200 офицеров по 17 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. Еще более 700 офицеров завершили обучение в Серпуховском филиале академии", - сообщили в военном ведомстве.

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова поздравила выпускников Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Ее коллега Тимур Иванов прилетел в Санкт-Петербург на вручение дипломов 700 офицерам Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, чьи знания сегодня, по словам замминистра, "как никогда очень востребованы и необходимы". Замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов был на выпуске в Военном университете, где готовят офицеров гуманитарного профиля не только для Вооруженных сил России, но и 23 армий мира.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Цаликов Руслан
Шевцова Татьяна
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
Похожие новости
27.11.2019
"Оборонный пакет" седьмого созыва
24.11.2016
Спецстроем и с песней
15.01.2015
Новые масштабы оборонных задач
11.12.2013
Вернуть доверие общества
19.11.2012
Контроль финансов и оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.05 07:55
  • 4
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 12.05 07:33
  • 35
СНВ похоже все
  • 12.05 07:26
  • 9
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 12.05 05:37
  • 9
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 12.05 05:27
  • 694
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 12.05 05:24
  • 45
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 12.05 02:15
  • 1
В сети обсуждается колоритный военный парад в Туркмении, посвящённый 75-летию Победы
  • 12.05 00:39
  • 6
На подходе С-500
  • 12.05 00:01
  • 2
Госиспытания истребителей Су-57 вступили в завершающую фазу - вице-премьер Борисов
  • 11.05 21:34
  • 7
Есть ли ключик от «Панциря» у Израиля
  • 11.05 21:24
  • 39
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 11.05 19:55
  • 9
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 11.05 19:52
  • 3
Юрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания
  • 11.05 19:39
  • 122
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 11.05 19:12
  • 2
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне