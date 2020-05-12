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Военно-патриотический парк «Патриот» появился в Приднестровье

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Источник изображения: vpk-news.ru

В День 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровье состоялось открытие военно-патриотического парка «Патриот».

«Парк расположен в военном городке ОГРВ и разделён на военно-исторический, выставочный, тактический и культурно-досуговый секторы», - сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Военно-исторический сектор посвящен воинскому пути соединения, здесь представлены экспозиции, рассказывающие о Великой Отечественной войне, миротворческой операции в Приднестровье и современной армии. В него включены образцы вооружения и военной техники, а также Мемориал воинской славы. 

В тактическом расположены полевые позиции подразделений, партизанская деревня и стрелковый тир. Культурно-досуговый сектор объединяет клуб воинской части и площадку для семейного отдыха.

На территории военного городка ОГРВ построили часовню покровителя сухопутных войск Александра Невского. В торжественном мероприятии ее открытия приняли участие командование Оперативной группы, архиепископ Тираспольский Савва и президент Приднестровья Вадим Красносельский.

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