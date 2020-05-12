Америка и Китай пока играют на нервах

США и КНР могут перейти от слов к деньгам, а то и прямым военным действиям.

Перепалка из-за пандемии коронавируса грозит вывести отношения между двумя экономическими гигантами из информационной плоскости в окопную. Соединенные Штаты требуют от Китая компенсации ущерба, нанесенного Covid-19, а Поднебесная в ответ пугает выводом принадлежащих ей трежерис - государственных ценных бумаг США. Инвесторы по всему миру бьют тревог.

По данным Reuters, китайские спецслужбы подготовили аналитический доклад о необходимости подготовки к войне с США. Горячей. Правда, никаких подтверждений тому издание не приводит. Не исключено, что это упреждающий, а может, ответный ход Пекина с целью взять противника на испуг.

Власти США, если верить гонконгской газете South China Morning Post, ссылающейся на американские СМИ, сейчас как раз обсуждают разные возможности компенсации экономического ущерба, нанесенного пандемией Covid-19. Компенсировать, разумеется, должен Китай, поскольку именно его Соединенные Штаты назначили виновным в случившемся.

С Китая причитается минимум $ 160 млрд, поскольку в США полагают, что его власти скрыли от мировой общественности данные об опасности коронавируса, что лишило другие страны возможности подготовиться к его распространению. Как вариант, США могут отказаться от обязательств по долгу перед Китаем - а это $ 1,12 трлн, которые Поднебесная держит в облигациях госдолга США. Во всяком случае, данный вариант в Белом доме якобы рассматривается.

Исключать такого развития событий нельзя, поскольку американцы к подобной тактике уже прибегали, например в случае с Ираном.

Стоит предположить, что разговоры об отказе по обязательствам - тоже способ взять противника на испуг. Поскольку, как полагают эксперты, любой шаг в этом направлении будет означать фактический дефолт США по долгу и подорвет доверие инвесторов к долларовым активам, в чем Штаты, конечно, не заинтересованы.

Ритуальные пляски Соединенных Штатов вокруг Пекина в связи с коронавирусом и компенсацией беспокоят даже союзников Большого Брата по НАТО, пишет Eadaily.