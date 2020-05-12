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Военное обозрение

В России разработаны две новые марки бронестали для лёгкой бронетехники

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Источник изображения: topwar.ru

В России разработаны новые броневые марки стали. Как сообщает пресс-служба "Северстали", компания разработала две марки стали 500-го и 550-го классов для перспективной бронетехники типа бронетранспортер.

Новые броневые марки 500-го, а впоследствии и 550-го классов смогут заменить применяемые сейчас марки в новом поколении колесной техники, которая идет на замену БТР и других типов легкой техники

- говорится в сообщении компании.

Как заявили разработчики, новая броня 500-го класса демонстрирует 4-й класс бронезащиты, а при определенных углах и пятый (выдерживает пулю калибра 5,45Х39, 7,62Х39 и 7,62Х54 с 10-ти метров). Данная марка уже прошла испытания Министерства обороны и в настояще время проходит постановку на учет для дальнейшего применения. Броня 550-го класса обеспечивает 5-й класс бронезащиты (выдерживает попадание пули снайперской винтовки Драгунова).

В компании заявляют, что новые марки бронестали востребованы для производства бронетранспортеров, легких бронеавтомобилей и в гражданском секторе. Кроме того, марка 550-класса и ее улучшенный аналог может применяться для производства пулерассеивающих сеток, которые по своим характеристикам значительно превосходят образцы, созданные из стали обычных марок.

Отметим, что компания "Северсталь" поставляет предприятиям оборонно-промышленного комплекса около десяти марок стали, в том числе для производства бронетехники и судов.

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Страны
Россия
Продукция
СВД
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