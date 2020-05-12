Уроки войны: Путин пообещал укреплять Вооруженные силы

Путин пообещал укреплять Вооруженные силы
Президент России Владимир Путин пообещал укреплять и развивать во всех направлениях Вооруженные силы, оснащать все виды и рода войск передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами. Он добавил, что в ближайшие годы в военных вузах будет повышаться интенсивность боевой учебы.
Россия будет и далее укреплять и развивать во всех направлениях свои Вооруженные силы, независимо ни от каких факторов - пообещал президент страны Владимир Путин в своем поздравлении выпускников военных вузов и академий Министерства обороны с Днем Победы.
По его словам, на всем протяжении истории наша страна убеждалась в необходимости иметь способность ответить на любые силовые вызовы извне и обеспечить безопасную жизнь народа.
«При любых обстоятельствах мы реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами», - заверил глава государства.
Он добавил, что в ближайшие годы в военных вузах будет повышаться интенсивность боевой учёбы, в том числе - отработка навыков применения новейших видов вооружения по мере их внедрения в ВС.
«Вам предстоит большая и ответственная работа.
Уверен, что вы будете профессионально и достойно участвовать в решении всех этих масштабных задач», - выразил уверенность российский лидер.
Известно, что более 12 тысяч выпускников высших учебных заведений Минобороны России, получивших лейтенантское звание, в ближайшее время направятся к местам прохождения военной службы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
«Около 12 тысяч молодых лейтенантов направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученной специальностью и уровнем подготовки», - заявили в министерстве.
В ведомстве также отметили, что в этом году офицерские погоны получили также 260 девушек-выпускниц военных вузов. Кроме того, каждый пятый бывший курсант завершил обучение с отличием, а 420 из них получили золотые медали.
Накануне в США снова вспомнили «Мертвую руку» - систему автоматического управления ответным ядерным ударом, известную в России как «Периметр». По мнению магистра общественной политики Школы Вилли Брандта Калеба Ларсона, появление этой системы стало апогеем «холодной войны» между США и СССР. Однако полумифическая «машина возмездия» продолжает функционировать до сих пор.
В колонке для The National Interest он пишет, что советское руководство чувствовало себя «прижатым к стене», поэтому в СССР появился «жуткий план» гарантированного возмездия.
Об особенностях функционирования системы «Периметр», или так называемой «мертвой руки», судить в настоящее время можно только предположительно. Каких-либо точных данных по этому вопросу нет.
Есть некоторые основания предполагать, что «Периметр» состоит из командных постов, командных баллистических ракет, приемных устройств и автономной контрольно-командной системы (все термины весьма и весьма условны).
Журнал Wired писал, что в мирное время система находится в «дремлющем состоянии», пока не будет активирована высокопоставленным официальным лицом.
Если да, то система проверила бы наличие связи c Генеральным штабом. Если связь имеется, то система по прошествии некоторого времени без дальнейших признаков атаки - от 15 минут до часа - отключилась бы автоматически, заключив, что официальные лица, которые могут отдать приказ о контратаке, все еще живы. Если же связи нет, «Периметр» решит, что Судный день настал», - говорится в статье.
После принятия системой «Периметр» решения на применение стратегического ядерного оружия осуществляется запуск командной ракеты (или ракет) со специальной головной частью, которая в полете передает команды на запуск всех носителей ядерного оружия, имеющих на КП соответствующие приемники.
Запуск межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок в этом случае осуществляется в автоматическом режиме.
Решение на ответный удар «Периметр» принимает на основе информации от многочисленных датчиков, развернутых на территории страны - сейсмических, радиационных и атмосферного давления, которые определяют признаки ядерных взрывов. Эта система и в мирное время может практически со 100% точностью определить, в каком месте земного шара осуществлен подрыв ядерного устройства.
Двум неделями ранее представитель МИД России Мария Захарова предупредила: если США оснастят свои баллистические ракеты Trident термоядерными боеголовками, Москва расценит это как угрозу и на запуск боезарядов даст ядерный ответ.
«Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок, вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия», - указала дипломат.
Рафаэль Фахрутдинов