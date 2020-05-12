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Интерфакс-АВН

Российское военное руководство приняло участие в выпуске офицеров в вузах Минобороны

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Заместители министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков приняли участие в 139 выпуске офицеров Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ), сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Садовенко зачитал выпускникам, командованию и преподавателям училища поздравление от министра обороны РФ Сергея Шойгу. "Этот выпуск офицеров мы проводим 9 мая, в день 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Свято помните героическую историю страны, будьте достойными продолжателями славных побед нашего народа и героических подвигов Отечества. Офицерский корпус России пополнился выпускниками, которые готовы активно включиться в войсковые будни, грамотно и уверенно руководить воинскими коллективами и применять на практике самое современное вооружение и военную технику", - говорится в поздравлении.

Тем временем замглавы Минобороны Андрей Картаполов принял участие в церемонии выпуска офицеров Военного университета Минобороны РФ.

"Вы, выпускники 2020 года являетесь продолжателями тех ратных традиций фронтовиков - воинов победителей. Служение Родине - миссия не простая. Она полна испытаний, тревог, но это исключительно почетная, исполненная надежд и радостей побед работа" - сказал Картаполов.

В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского прошел выпуск молодых офицеров, где дипломы вручила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Этот выпуск офицеров мы проводим 9 мая, в день 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Свято помните героическую историю страны, будьте достойными продолжателями славных побед нашего народа и героических подвигов защитников Отечества", - обратилась к выпускникам Шевцова на церемонии вручения дипломов.

Также на плацу Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов выпускникам Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. генерала армии А.В. Хрулёва. Лучших выпускников поздравил с золотыми медалями заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"После вручения дипломов состоялась церемония прощания с Боевыми Знаменами, перед которой заместитель министра обороны РФ поблагодарил командиров и преподавателей академии за новое поколение российских офицеров, а выпускникам пожелал крепкого здоровья и успехов в совершенствовании профессионализма и воинского мастерства", - сказано в сообщении Минобороны.

Кроме того, в Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска молодых офицеров и слушателей Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Сердюков Анатолий
Шевцова Татьяна
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Медицина
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