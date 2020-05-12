Антиснайпер

Современные крупнокалиберные снайперские винтовки стали, по сути, возвращением к противотанковым ружьям времён Второй мировой войны — главное отличие от «предков» состоит в наличии оптических прицелов. Что же касается боевых задач, то к поражению бронированной техники добавилась борьба с живой силой противника, кроме того, основным калибром стали 12,7 мм.

Тульская крупнокалиберная

Новый класс оружия зарождался в начале 80-х годов в США. Наиболее известной винтовкой калибра 12,7 мм стала M82 американской фирмы Barrett. Такое оружие не сразу завоевало доверие в снайперской среде, но к началу 90-х хвалебная молва дошла и до российских специалистов. С началом первой контртеррористической операции в Чеченской Республике МВД России потребовалось оружие именно такого класса. Первыми, кто смог удовлетворить потребности силовиков, стало Тульское конструкторское бюро приборостроения (КБП). Оно предложило ведомству свою опытную винтовку В-94, которую в 1996 году после ряда доработок официально приняли на вооружение МВД РФ.

Винтовка была разработана под руководством В.П. Грязева. Основными боеприпасами для винтовки предполагались штатные пулемётные патроны с бронебойно-зажигательными пулями Б-32 и БЗТ. Снайперского патрона для такой системы в России ещё не было, и туляки взялись за разработку специального патрона СПЦ-12,7. Он имел цельнометаллическую бронзовую пулю и показатель кучности стрельбы R100 на дальности 300 м не более 12 см. Впрочем, этот патрон тогда был лишь опытным, да и сама «конструкция винтовки постоянно совершенствовалась», о чём прямо говорилось в техническом описании.

В-94 с прицелом ПОС 13×60 в походном состоянии Источник изображения: forum.guns.ru

Не меньшей проблемой для туляков как пионеров в этой области стало отсутствие оптического прицела, способного выдержать нагрузки столь мощного для снайперского оружия патрона. На первые опытные винтовки устанавливался прицел ПСО-1М2-2 с четырёхкратным увеличением. Понятно, что стрельба на большие дальности с таким прицелом была не самым приятным занятием. При этом прицелы серии ПСО-1 не выдерживали большого настрела патронов крупного калибра. Позднее в Беларуси объединение БелОМО разработало свой вариант прицела для винтовки ОСВ-96 (бывшей В-94) на базе охотничьих вариантов семейства ПСО-1. По заверениям белорусских разработчиков, прицел ПОСП 12×50 мог выдержать необходимые нагрузки.

К запуску винтовки в серийное производство научно-производственный комплекс (НПК) «Пуск» (Санкт-Петербург) разработал первый специальный 13-кратный прицел ПОС 13×60 массой 3,5 кг. Столь массивное изделие хорошо держало «удар» при выстреле, но имело слишком большой вес. В свою очередь, ОСВ-96 уже стала оснащаться гораздо более лёгким прицелом ПОС 12×50 массой 1,6 кг разработки того же санкт-петербургского НПК. 12-кратный прицел надолго стал штатным для винтовки — до тех пор, пока московское предприятие «Дедал-НВ» не разработало современный прицел с переменной кратностью DS 3-12×50 МСТ, который и по сей день поставляется в комплекте с винтовкой.

Свой современный узнаваемый облик тульская винтовка приобрела к 1999 году, а годом ранее сменила название с В-94 на ОСВ-96. По неофициальной информации, такая метаморфоза в смене названия произошла из-за экспортных поставок в одну из зарубежных стран. В 2000 году обновлённая винтовка поступила на вооружение ФСИН и МВД. Со временем изменился и снайперский патрон: пулю начали делать из специальной стали, а живучесть ствола при стрельбе таким патроном из винтовки ОСВ-96 по сравнению с патронами Б-32 и БЗТ увеличилась почти втрое. Не ранее 2010 года Тульское КБП после долгих экспериментов запустило окончательный вариант патрона СПЦ-12,7 в серийное производство.

ОСВ-96 Источник изображения: k-a-r-d-e-n.livejournal.com

Сегодня ОСВ-96 поставляется как на внешний, так и на внутренний рынки. Тульская крупнокалиберная винтовка стала одним из успешных проектов КБП новейшего времени. Только за первое десятилетие XXI века было выпущено более 700 этих винтовок, а сейчас счёт идёт уже на тысячи единиц. Серийное лицензионное производство этой модели недавно началось во Вьетнаме и Иране.

Ковровская армейская

С учётом боевого опыта первой Чеченской кампании Минобороны РФ, как и МВД, задалось целью разработки крупнокалиберной снайперской винтовки, открыв в 1998 году опытно-конструкторские работы (ОКР) «Взломщик-12,7». Участие в конкурсе приняли Тульское КБП с уже известной ОСВ-96 и абсолютно новой ВМ-2000, а также ковровский завод им. Дегтярева (ЗиД) со своей СВН-98.

Снайперская винтовка СВН-98 (ранее известная как СВН-12,7) была разработана в 1998 году под руководством В.И. Негруленко. Для успешного выполнения требований ОКР винтовка СВН-98, как и ВМ-2000, выполнена по схеме булл-пап, что позволило при длинном стволе реализовать вполне компактную конструкцию. Ещё одним отличием этих винтовок от ОСВ-96 стала ручная перезарядка с магазинным питанием. Таким образом, тульская ОСВ-96 использовалась, скорее, для сравнительных испытаний и шансов на успех практически не имела, ведь кучность «болтовых» винтовок существенно выше, чем у самозарядных.

В 1999 году в Климовском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) началась разработка опытного снайперского патрона 12,7СН, позднее получившего индекс 7Н34. На испытаниях в 2000 году при стрельбе из СВН-98 на дистанции 100 м опытная партия патронов показала удовлетворительную кучность. Пуля такого патрона, в отличие от тульской однокомпонентной, состояла из свинцового и стального сердечников аналогично пуле винтовочного снайперского патрона 7Н1. Заявленная для 7Н34 кучность стрельбы R100 на дальности 300 м не превышает 8,5 см. Серийный выпуск снайперских патронов крупного калибра с 2000 года начался в Новосибирске и Ульяновске.

Винтовки В-94 и СВН-98 Источник изображения: Журнал МастерРужье, №39, 1999

Благодаря новому патрону такой снайперский комплекс имеет в 1,5-2 раза большую боевую эффективность по сравнению со штатным армейским снайперским вооружением. Дульная энергия крупнокалиберной пули в 6 раз выше, чем у калибра 7,62 мм. При попадании в цель такая пуля поражает её со 100% вероятностью. Патрон 7Н34 был разработан специалистами ЦНИИТОЧМАШ В.Н. Щитовым, Д.Ю. Семизоровым и В.И. Чиликиным.

Если патрон был отработан довольно быстро, то доработка оружия продолжалась до 2003 года. Всё это время ковровская винтовка была фаворитом и закономерно стала победителем конкурса. При этом за непродолжительный срок она сменила несколько наименований, став сначала КСВК (ковровская снайперская винтовка крупнокалиберная), затем АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная), а в итоге — армейская снайперская винтовка «КОРД». Видимо, таким образом решили вернуть в наименование ковровскую принадлежность оружия, ведь «КОРД» не что иное, как аббревиатура словосочетания «Ковровские ОРужейники-Дегтярёвцы». Всё это время оставался неизменным лишь присвоенный винтовке индекс 6В7.

Винтовка АСВК с прицелом СПП-М Источник изображения: spezinform.ru

Пока Минобороны проводило предварительные, полигонные и войсковые испытания, Федеральная пограничная служба РФ (ФПС, ныне — ПС ФСБ) в 2001 году приняло АСВК на вооружение. В 2005 году аналогично поступило и МВД. Несмотря на фактическое окончание работ по ОКР «Взломщик-12,7» ещё в 2004 году, официальное принятие комплекса 6С8 (в составе винтовки 6В7, патрона 7Н34, прицелов 1П71 и 1ПН111) на вооружение российской армии состоялось лишь в 2013 году.

Ратник-КОРД-М

С 2012 года в российских конструкторских бюро закипели масштабные ОКР «Ратник» над экипировкой солдата будущего, в которой нашлось место и для новой крупнокалиберной винтовки. В рамках ОКР «Ратник-КОРД-М» винтовка 6В7 прошла значительную модернизацию, проведённую группой специалистов проектно-конструкторского центра (ПКЦ) ЗиД под руководством Е.В. Журавлёва. АСВК-М получила ствол из новой марки стали, большое количество деталей с широким использованием новых материалов и пластмасс, дульный тормоз повышенной эффективности, регулируемые щеку и затыльник, а также множество других усовершенствований. Всё это позволило снизить массу винтовки до рекордных 11,2 кг. Прошли «апгрейд» прицел (1П88-2) и патрон (7Н34М). Приказом министра обороны РФ от 12 апреля 2017 года №226дсп армейские снайперские винтовки 6В7М и 6В7М-1 (с укороченным стволом) были приняты на вооружение российской армии.

Винтовки 6В7 и 6В7М Источник изображения: zid.ru

Проходит модернизацию и тульский конкурент ковровцев — винтовка ОСВ-96. На конец 2020 года намечено завершение работ, в результате которых планируется значительно повысить кучность и точность стрельбы, а также провести доработку снайперского патрона. Крупный калибр уже вышел и на гражданский рынок. Первым в России спортивно-охотничьим карабином стал 6В7-КОС, на очереди тульский образец.

Из забытых и опытных проектов стоить вспомнить тульскую крупнокалиберную винтовку ОЦ-44, развитие которой привело к созданию ныне довольно известной узкоспециальной винтовки ВКС. Нереализованным остался проект климовской 12,7-мм снайперской винтовки СР5 под патрон СП15, разрабатывавшийся в 2000-х годах по заказу ФСБ. Совсем недавно ижевским концерном «Калашников» была представлена винтовка СВ-18 (она же КСВ, Иж-1624) калибра 12,7 мм, рассчитанная на использование как отечественного, так и «натовского» патрона, и сконструированная по схеме булл-пап.

Характеристики винтовок Наименование В-94 ОСВ-96 АСВК Калибр 12,7×108 12,7×108 12,7×108 Патрон СПЦ-12,7 СПЦ-12,7 7Н34 Масса с неснаряжённым магазином и без оптического прицела, кг 12,0 12,9 12,5 Ёмкость магазина, патронов 5 5 5 Длина в боевом положении, мм 1662 1746 1420 Длина в походном положении, мм 1100 1154 – Ширина, мм 125 132 150 Высота, мм 304* 190 / 425* 260 Длина ствола, мм 1000 1000 1000 Прицельная дальность, м 1000 1300 1000 Прицельная дальность с оптическим прицелом, м 1500 1800 1500 Начальная скорость, м/с 905 870 775-810 Штатный оптический прицел ПОС13×60 DS3-12×50 МСТ 1П71

* — с оптическим прицелом

Источники:

12,7-мм снайперская винтовка В-94. Техническое описание и инструкция по эксплуатации В-94.00.000 ТО 12,7 мм снайперская винтовка ОСВ-96. Руководство по эксплуатации ОСВ-96.00.000 РЭ 12,7-мм армейская снайперская винтовка «КОРД». Руководство по эксплуатации 6В7 00 000 РЭ

Руслан Гук