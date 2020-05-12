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ТАСС

Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС России

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Здание Военной Академии Генерального штаба
Здание Военной Академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Министр обороны напомнил, что завершение учебы слушателей академии в этом году приурочено ко Дню Победы, что является "высочайшей честью"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

Шойгу напомнил, что завершение учебы слушателей академии в этом году приурочено ко Дню Победы, что является "высочайшей честью". "Это еще раз подчеркивает вашу высокую ответственность за судьбу нашей Родины и защиту ее национальных интересов", - сказал министр, вручая дипломы.

Он отметил, что академия по праву считается самым престижным отечественным военно-учебным заведением с богатыми традициями по подготовке офицерских кадров высшей квалификации. "В мире не так много подобных авторитетных военных школ, само название которых вызывает уважение", - подчеркнул глава военного ведомства.

Министр напомнил, что в разное время в стенах академии получили фундаментальное образование тысячи офицеров, в том числе из армий иностранных государств, с которыми у России общие цели по развитию и укреплению международного военного сотрудничества. Глава Минобороны также подчеркнул, что в образовательном процессе в академии "успешно используется боевой опыт борьбы с международным терроризмом".

Военная академия Генштаба ВС РФ является государственным высшим военным образовательным учреждением, головной научно-исследовательской организацией стратегического и оперативно-стратегического уровня. Выпускники академии проходят службу в высших органах управления силовых структур страны и работают в органах государственной власти и управления России, а также в управленческих структурах ряда зарубежных стран.

Академия проводит фундаментальные и прикладные научные исследования проблем военной науки, военной политики, обеспечения безопасности государства, практических вопросов строительства, подготовки, применения и обеспечения Вооруженных сил РФ, других воинских формирований и органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

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Шойгу Сергей
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