Состоялся выпуск офицеров Военной академии МТО имени Хрулева

Торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов выпускникам Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева в Санкт-Петербурге состоялась в субботу, 9 мая.

В начале торжественного мероприятия было показано видеообращение Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина к выпускникам.

В строю выпускников стояли старшие офицеры – слушатели академии, адъюнкты, молодые лейтенанты – выпускники институтов академии, а также офицеры иностранных государств, проходивших подготовку в стенах учебного заведения.

Лучшие выпускники академии получили особую привилегию: их поздравил и вручил золотые медали лично заместитель министра обороны, Герой России, генерал армии Дмитрий Булгаков. Имена золотых медалистов будут навечно занесены на Доску Почета академии.

После вручения дипломов состоялась церемония прощания с боевыми знаменами, перед которой замглавы Минобороны РФ поблагодарил командиров и преподавателей академии за новое поколение российских офицеров, а выпускникам пожелал крепкого здоровья и успехов в совершенствовании профессионализма и воинского мастерства.

Отмечается, что мероприятие прошло с полным соблюдением всех необходимых профилактических мер.

9 мая президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, а также с успешным окончанием обучения.