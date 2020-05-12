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Известия.ru

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов и родов войск

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Президент России Владимир Путин рассказал о планах по укреплению всех видов и родов войск. Об этом глава государства заявил во время поздравления выпускников военных вузов с Днем Победы, а также с успешным завершением учебы.

По словам главы государства, Россия намерена при любых обстоятельствах реализовать планы по оснащению войск передовым оружием и техникой. В планах применить стратегические, не имеющие аналогов в мире высокоточные и гиперзвуковые системы, беспилотные и автоматизированные ударные комплексы.

Также Путин отметил, что необходимо интенсивнее проводить боевую учебу, чтобы войска могли отработать новые формы взаимодействия при внезапных проверках. По словам президента, для этого планируется использовать передовые технологии, которые смогут определить будущий облик российских армии и флота.


Ранее в тот же день во время осмотра Президентского полка на Соборной площади Кремля Путин заявил, что все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в чем нет никаких сомнений. Они получат самую современную технику.

Ранее 9 мая в Минобороны России сообщили, что более 12 тыс. молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы.

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Путин Владимир
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