Ученый предостерег от попадания вирусов с Марса на Землю

Инопланетные вирусы могут попасть на Землю через образцы пород с Марса. Об этом в интервью с Stanford News предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.

По его словам, вывезенные с поверхности Красной планеты камни нужно обрабатывать так, «будто они заражены вирусом Эболы», пока не будет доказана их безопасность. При этом ученый отметил, что вероятность проникновения вирусов с другой планеты через образцы пород крайне мала.

Он также добавил, что все механические системы кораблей должны проходить химическую обработку и тепловую стерилизацию. При этом всех вернувшихся астронавтов нужно будет помещать на строгий карантин, как это делали с Нилом Армстронгом после высадки на Луну. Такие меры, по мнению ученого, смогут защитить Землю.

Ранее ученые Университета Британской Колумбии определили точное время, когда у Марса имелось магнитное поле. По их подсчетам, геомагнитное динамо на Красной планете существовало 4,5 и 3,7 миллиарда лет назад.