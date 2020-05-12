Помпео заявил о недопустимости для Ирана иметь ядерное оружие

Соединенные Штаты будут добиваться продления оружейного эмбарго в ООН по Ирану и задействуют для этого все дипломатические возможности. Об этом в субботу, 9 мая, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие», — цитирует Помпео ТАСС.

По утверждению главы внешнеполитического ведомства, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) превратил Ближний Восток в более мирный регион.

29 апреля Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает любую возможность, чтобы добиться продления эмбарго на поставки оружия Ирану.

23 января США расширили список санкций в отношении Ирана. Новые ограничения коснулись двух граждан Ирана и Китая, а также шести компаний из ОАЭ и КНР.

20 января глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны направят дело о якобы нарушении Тегераном условий СВПД в Совет Безопасности ООН, то Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия.

СВПД был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В 2018 году США вышли из договора, восстановили ряд санкций против Ирана и ввели новые ограничения.