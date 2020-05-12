Войти
Известия.ru

Более 12 тыс. лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил России

401
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Более 12 тыс. молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы. Об этом сообщило российское военное ведомство в субботу, 9 мая.

Отмечается, что окончившие вузы офицеры полностью освоили программу обучения и прошли государственную итоговую аттестацию. Каждый пятый выпускник завершил обучение с отличием, 420 получили золотые медали. Также в Минобороны уточнили, что из 12 тыс. выпускников 260 офицеров-девушек, пишет «РИА Новости».

9 мая президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. В своем обращении президент отметил, что российский офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной твердости и силы нашей армии.

Также глава государства отметил необходимость увеличить интенсивность боевой учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России.

Кроме того, российский лидер заявил, что Россия будет и дальше развивать и совершенствовать Вооруженные силы. Президент подчеркнул, что при любых обстоятельствах будут реализованы намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами.


Ранее в тот же день во время осмотра Президентского полка на Соборной площади Кремля Путин заявил, что все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в чем нет никаких сомнений. Они получат самую современную технику.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
15.05.2019
Путин призвал учитывать выход США из ДРСМД при развитии ВС России
01.02.2019
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
31.01.2019
Хлопнули дверью
19.10.2018
Россия в ближайшие месяцы поставит на вооружение комплексы "Авангард"
22.09.2010
Задача - догнать и перегнать конкурентов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.05 07:55
  • 4
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 12.05 07:33
  • 35
СНВ похоже все
  • 12.05 07:26
  • 9
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 12.05 05:37
  • 9
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 12.05 05:27
  • 694
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 12.05 05:24
  • 45
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 12.05 02:15
  • 1
В сети обсуждается колоритный военный парад в Туркмении, посвящённый 75-летию Победы
  • 12.05 00:39
  • 6
На подходе С-500
  • 12.05 00:01
  • 2
Госиспытания истребителей Су-57 вступили в завершающую фазу - вице-премьер Борисов
  • 11.05 21:34
  • 7
Есть ли ключик от «Панциря» у Израиля
  • 11.05 21:24
  • 39
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 11.05 19:55
  • 9
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 11.05 19:52
  • 3
Юрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания
  • 11.05 19:39
  • 122
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 11.05 19:12
  • 2
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне