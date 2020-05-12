Более 12 тыс. лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил России

Более 12 тыс. молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы. Об этом сообщило российское военное ведомство в субботу, 9 мая.

Отмечается, что окончившие вузы офицеры полностью освоили программу обучения и прошли государственную итоговую аттестацию. Каждый пятый выпускник завершил обучение с отличием, 420 получили золотые медали. Также в Минобороны уточнили, что из 12 тыс. выпускников 260 офицеров-девушек, пишет «РИА Новости».

9 мая президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. В своем обращении президент отметил, что российский офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной твердости и силы нашей армии.

Также глава государства отметил необходимость увеличить интенсивность боевой учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России.

Кроме того, российский лидер заявил, что Россия будет и дальше развивать и совершенствовать Вооруженные силы. Президент подчеркнул, что при любых обстоятельствах будут реализованы намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами.

Ранее в тот же день во время осмотра Президентского полка на Соборной площади Кремля Путин заявил, что все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в чем нет никаких сомнений. Они получат самую современную технику.