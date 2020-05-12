«Кинжальная» ватага: в Сибири появится полк с гиперзвуковыми ракетами

Аэродром базирования МиГ-31 с уникальными боеприпасами прикроют С-350 и «Панцири»

Пилоты сибирских «боевых воздушных кораблей» начнут осваивать гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал» уже в следующем году. Для летчиков 712-го полка сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31 (базируется в городе Канске) с конца 2021-го стартует специальная программа подготовки, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Полностью же на новое вооружение воинская часть перейдет к 2024 году. Дислокация полка в Красноярском крае дает возможность «прикрыть» Арктику, Дальний Восток и Среднюю Азию. За свои особые характеристики, большие габариты и вес, а также уникальные боевые возможности перехватчики МиГ-31 и получили неофициальное название «боевые воздушные корабли». Эксперты отмечают, что сам факт появления «Кинжалов» может мгновенно изменить расклады на стратегическом направлении, из которого исходит угроза.

Занятия по освоению новых гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал» для истребительного авиаполка в Канске должны начаться уже в конце следующего года. Их задача подготовить экипажи к полетам на специальных режимах, необходимых для применения «Кинжалов». Ранее командующий Центральным военным округом Александр Лапин заявил, что перевооружение истребительного авиаполка на гиперзвуковые ракетные комплексы завершится в 2024 году.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время летно-тактических учений с самолетами Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В Красноярском крае создается мощный оперативный кулак, который позволит вооруженным силам в короткие сроки серьезно усилить войсковую группировку на нужном стратегическом направлении, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Место его дислокации выбрано максимально рационально, — рассказал «Известиям» эксперт. — Из Сибири МиГи, имеющие большую дальность полета, можно перекинуть на север, юг, запад или на восток страны. Обстановку на всех этих направлениях нельзя назвать спокойной. В частности, после вывода американской армии из Афганистана может ухудшиться ситуация в Средней Азии, куда придут боевики. На Дальнем Востоке у нас не решены территориальные споры с Японией. В Арктике есть разногласия с рядом стран НАТО по поводу использования Северного морского пути. Гиперзвуковые ракеты, безусловно, охладят любые горячие головы.

МиГ с «Кинжалом»

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 был разработан еще в Советском Союзе и считается первым отечественным боевым самолетом четвертого поколения. Несколько таких машин могут контролировать воздушное пространство протяженностью до 900 км, а дальность полета этого истребителя 2 тыс. км. Полки Миг-31 всегда выполняли задания по перехвату сложных целей, за что их часто называли крылатым спецназом.

Военные летчики часто уважительно называют его «боевым воздушным кораблем». Его взлетная масса составляет более 45 т. Именно это в сочетании с большой скоростью, дальностью и высотой полета обусловило выбор самолета в качестве носителя тяжелой гиперзвуковой ракеты.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время взлета Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

МиГ позволяет в несколько раз увеличить дальность полета и скорость ракеты. После получения команды самолет разгоняется до определенной скорости, набирает высоту и только после этого выполняет пуск. В составе комплекса «Кинжал» он — «первая ступень», позволяющая начать атаку вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 тыс. м. Кстати, полет ракеты также происходит на границе стратосферы, что максимально снижает сопротивление воздуха.

В районе цели боеприпас выполняет ряд сложных маневров. Они позволяют уклониться от средств противовоздушной обороны противника, а также обеспечить более точное прицеливание.

Тем не менее габаритные и весовые характеристики ракеты привели к тому, что в полете самолет начал себя вести несколько иначе, чем обычный перехватчик. Для того чтобы не было неприятных сюрпризов, самолет подвергли серьезной модернизации. «Тридцать первые» с индексом «К» («Кинжал») существенно отличаются от базовой версии — они получили новое бортовое оборудование, увеличенный запас топлива, аппаратуру связи для приема данных целеуказания. Также пришлось заново разрабатывать методику боевого применения самолета и переучить пилотов.

Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Сама ракета способна поражать цели в радиусе более 2 тыс. км. А также за считаные минуты преодолеть любую противоракетную оборону. Боеприпас гарантирует уничтожение как стационарных, так и подвижных объектов. Поэтому «Кинжалы» будут особо эффективны при уничтожении морских авианесущих ударных группировок, имеющих современную ПВО.

Непробиваемый зенитный «зонтик»

Защитить «Кинжалы» от ударов вероятного противника смогут новейшие зенитные ракетные системы С-350 «Витязь». До конца 2025 года на новейшие ЗРС, а также ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» будет перевооружен зенитный ракетный полк, который также дислоцируется в Красноярском крае в городе Ачинске.

Безусловно аэродромы, где базируются самолеты с «Кинжалами», станут важнейшей целью для противника, считает Владислав Шурыгин. Поэтому «Витязи» и «Панцири», которые отличаются особой маневренностью и мобильностью, легко могут быть переброшены на защиту МиГ-31.

— МиГ-31 с ракетами Х-47М2 надо надежно прикрыть средствами ПВО, –— отметил эксперт. — «Витязи» и «Панцири» при охране аэродромов будут работать вместе. С-350 встретит вражеские самолеты и крылатые ракеты на дальних подступах к аэродрому. «Панцири», имеющие на вооружении не только зенитные ракеты, но и артиллерийскую установку, будут прикрывать «Витязей» и добивать прорвавшегося противника.

Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

С-350 разрабатывался для обороны административных, промышленных, инфраструктурных и военных объектов от массированных ударов с воздуха. Он может держать оборону как автономно, так и в составе группировок ПВО, ВКС и сухопутных войск при управлении из единого командного пункта. Этой системе ПВО предстоит сбивать наиболее ценные или сложные цели на удалении до 60 км.

Главное отличие С-350 от знаменитой «трехсотки» — это наличие новых пусковых установок. Одна ПУ способна нести 12 зенитных ракет против четырех на С-300. Это позволяет серьезно сэкономить время на перезарядке, что увеличивает скорострельность комплекса. Автоматическая система управления С-350 и «Панцирей» позволяет синхронизировать их работу и создать глубокоэшелонированную оборону в районе охраняемого аэродрома. Обе системы легко перевозятся любым видом транспорта, включая авиационный.

Отечественная система ПВО постоянно совершенствуется. В частности, ожидается, что скоро на вооружение начнут поступать принципиально новые зенитные ракетные системы С-500 «Прометей». Они предназначены для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников. Также известно, что «Прометей» сможет «работать» даже по низкоорбитальным спутникам.

Роман Крецул, Богдан Степовой