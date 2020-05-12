Испытания в Иране аэробаллистической ракеты

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Иранцы испытывают новую авиационную управляемую ракету "воздух-поверхность".

Судя по появившимся сегодня [9 мая 2020 года] кадрам из Ирана с нарезкой различных достижений Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, там ведут испытания аэробаллистической ракеты, созданной по всей видимости на базе иранского 333-мм управляемого реактивного снаряда "Фаджр-4". В качестве носителя используется один из восстановленных и модернизированных в Иране истребителей-бомбардировщиков Су-22М4 АКС КСИР.

В данном случае тут вероятно показано бросковое испытание

А это собственно Fajr-4 в двух известных вариантах, как можно заметить авиационная ракета явно создана на этой базе.