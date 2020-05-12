Подводный российский дрон отметил День Победы на глубине 10 километров

Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

«Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики «Витязя» зафиксировали глубину 10 028 метров», - сказали в пресс-службе.

Кроме того, подводный беспилотник за три часа провел картографирование, фото и видеосъемку морского дна, также были изучены параметры морской среды.

«Это первый из экспериментов, которые запланированы в рамках проекта «Витязь». Проект «Витязь» - это дальнейшее развитие отечественных достижений в области создания глубоководных морских автономных комплексов, в том числе не имеющих ограничений по глубине погружения», - приводит ТАСС слова генерального директора ФПИ Андрея Григорьева.

Глубоководный беспилотник «Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.