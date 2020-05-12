Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки

В США началось производство мощных переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148F Javelin. Об этом сообщает Defense News.

Производством ракет занимаются военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed Martin. Данные ПТРК от предыдущих модификаций отличает усовершенствованная боевая часть, в которой объединены осколочно-фугасная и противотанковая тандемно-кумулятивная боеголовки, что позволит эффективно уничтожать не только танки, но и легкобронированную технику и живую силу.

Военный эксперт Джеймс Хасик отметил, что в покупке FGM-148F Javelin могут быть заинтересованы европейские страны, которые отслеживают модернизацию российской боевой техники.

«Это определенно про русскую броню. Я бы посоветовал любому министерству обороны в Европе, особенно тем, которые расположены вдоль восточной границы, покупать много такого или подобного оружия», – заявил он. Первым возможным покупателем новых ПТРК может быть Польша.

Как сообщал УНИАН, министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключило контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые закупят Украина и еще ряд государств.