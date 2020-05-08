Личный штандарт появился у командующего армейским корпусом

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил штандарт командира армейского корпуса генерал-лейтенанту Юрию Яровицкому.

Церемония состоялась в штабе корпуса, расположенном в городе Гусеве. В ходе торжественного мероприятия командующий БФ отметил важную роль этого объединения в защите самых западных рубежей нашей Родины и поздравил военнослужащих с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Обладатель штандарта генерал-лейтенант Юрий Яровицкий командует армейским корпусом со дня его образования 1 апреля 2016 года, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Врученный штандарт – особо почетный персонифицированный знак различия, символизирующий должностное положение и личную ответственность командира корпуса за руководство подчиненными воинскими формированиями.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)