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РИА Новости

Эксперт прокомментировал запрет военным на ношение гаджетов

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Смартфон
Смартфон.
Источник изображения: © Фото : Pixabay License/Pexels

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Последние правки в Дисциплинарный устав ВС РФ, запрещающие военным писать о своей службе в соцсетях и общаться со СМИ, узаконивают уже существующую норму, сообщил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.

Соответствующие изменения накануне утвердил президент России Владимир Путин. Теперь к грубым дисциплинарным проступкам относятся нарушение запрета предоставлять СМИ информацию о воинской службе, ношение при себе телефонов и других гаджетов во время боевых действий, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей. Речь только о тех устройствах, которые могут хранить и передавать фото- и видео, а также данные о геолокации.

"Вопрос в том, что для ряда внутренних директив и приказов министра обороны требуется законодательное закрепление, хотя бы по той причине, что военнослужащие, нарушающие эти приказы, должны нести административную или иную ответственность. До настоящего времени возложить такую ответственность за неисполнение приказа на военного, который, например, выложил в соцсеть какую-то информацию о себе, было малоперспективно", - сказал Мураховский.

По его словам, когда подобные нарушения прописаны в Дисциплинарном уставе, то "это все [наказание] делается на автомате".

"Здесь даже нет необходимости привлекать судебные инстанции, так как командир может в рамках своих полномочий наказывать провинившихся подчиненных согласно уставу. Внесение изменений в Дисциплинарный устав - это просто узаконивание на более высоком уровне того, что уже лет пять действует в Вооруженных силах", - отметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества".

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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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