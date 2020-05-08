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РИА Новости

"Калашников" создал сервис по доставке грузов с помощью дронов

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ZALA AERO DRONE DELIVERY (ZDD)
ZALA AERO DRONE DELIVERY (ZDD).
Источник изображения: ZALA AERO

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Группа компаний ZALA AERO (входит в концерн "Калашников") создала новую концепцию использования беспилотных летательных аппаратов ZALA AERO DRONE DELIVERY, позволяющую решить задачу по доставке груза в любую точку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Не нужно больше выстраивать сложные логистические маршруты, думать о трафике, новое решение – это доставка кратчайшим путем и за минимальное время", - сказали в компании.

Карта рельефа местности, полученная с помощью воздушного лазерного сканирования, позволит обойти любые препятствия как природного, так и техногенного характера.

"Система автоматически проложит оптимальный маршрут и согласует его с органами, регулирующими воздушное движение. Помехоустойчивые каналы связи позволяют оператору управлять воздушными судами даже на сверхнизких высотах", - уточнили в ZALA.

Автоматизированный процесс управления системой позволяет одновременно выполнять поставленную задачу с помощью двух и более летательных аппаратов, действующих в автономном режиме.

Система может работать в сложных метеоусловиях - в дождь и снег, при скорости ветра до 15 м/с, а также ночью. Дублирование систем управления позволяет безопасно вернуть воздушное судно на точку старта даже при работе семи из 8 двигателей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
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