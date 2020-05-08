Китай может закупить у России новую партию Су-35

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Ранее Китай купил у России 24 Су-35 на 2,5 миллиарда долларов.

"С Китаем у нас широкая программа по авиадвигателям. Кроме того, мы не исключаем возможности дополнительных закупок Пекином Су-35", - сказал Шугаев журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

В то же время он сообщил, что переговоры с Турцией по этому вопросы ведутся, "но не очень активные".

"Они носят скорее уточняющий, технический характер. Сказать, что сегодня-завтра контракт подпишем, я не могу. Видимо, в Турции должны принять политическое решение: хотят они приобретать Су-35 или нет. Пока заявки на этот самолет от Турции нет", - сказал директор ФСВТС.