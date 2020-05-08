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РИА Новости

Россия получила от Индии заявку на новую партию вертолетов Ка-31

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Вертолет Ка-31, созданный в Опытно-конструкторском бюро имени Н.И.Камова
Вертолет Ка-31, созданный в Опытно-конструкторском бюро имени Н.И.Камова.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Поляков

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия получила заявку от Индии на дополнительную поставку вертолетов Ка-31 для Военно-морских сил, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Ранее индийская газета The Economic Times писала, что ВМС Индии приобретут в России дополнительно шесть таких машин, выполняющих функции радиолокационного дозора.

"Недавно получили обращение на дополнительную поставку морских вертолетов Ка-31" - сказал Шугаев журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

Он также выразил надежду на то, что до конца этого года будет реализован контракт на поставку и организацию лицензионного производства в Индии ПЗРК "Игла-С".

"Не исключаем дополнительную поставку МиГ‑29UPG. Обязательно будем участвовать в индийском тендере на 110 истребителей", - отметил директор ФСВТС.

В 2019 году министерство обороны Индии одобрило выделение около 500 миллионов долларов на закупку в России десяти Ка-31, однако позднее в связи с финансовыми проблемами индийцы решили купить только шесть машин. По данным СМИ, контракт планируется заключить в нынешнем году. Сейчас в составе ВМС Индии есть 14 вертолетов Ка-31.

Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Москва поставляет Нью-Дели оружие и технику на несколько миллиардов долларов.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Ка-31
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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