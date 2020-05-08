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РИА Новости

Посол РФ предложил создать мемориал боевому братству России и Китая

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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 7 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Посол России в Китае Андрей Денисов предложил создать мемориал российско-китайскому боевому братству во время Второй мировой войны.

С такой инициативой он выступил 7 мая в ходе российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию победы в Великой отечественной войне.

"Россия и Китай были союзниками в войне и понесли в ней самые большие потери. Боевое братство – славная страница нашей общей истории. Наши страны разделяют одинаковые взгляды на результаты Второй мировой войны", - отметил высокопоставленный дипломат.

Денисов также выразил искреннюю благодарность китайской стороне за активную военно-мемориальную работу, сохранение памяти советских воинов. По последним данным, в Китае насчитывается 83 паспортизированных мемориальных объекта русским и советским воинам.

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Страны
Китай
Россия
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