Эксперт прокомментировал моделирование ядерного взрыва над Москвой

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Моделирования ядерных взрывов на симуляторе Nukemap проводятся в США каждый день, это всего лишь любимое развлечение поклонников романов про постапокалипсис, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай" Артем Куреев.

Ранее американское издание We are the mighty спрогнозировало, к чему привел бы взрыв термоядерной бомбы в десять тысяч мегатонн над Москвой. Моделирование провели в симуляторе NukeMap, который позволяет оценить последствия применения бомбы максимальной мощностью в сто мегатонн. В таком случае взрыв над Москвой привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстоянии порядка полутора тысяч километров.

"Что касается симулятора Nukemap, столь любимого поклонниками романов про постапокалипсис, уверен, там каждый день проходят сотни подобных симуляций, но только про одну из них написали в более-менее серьезной статье. При этом, конечно, Nukemap сделан достаточно профессионально, с учетом многих факторов, но реальные исследования потенциальных последствий сверхтяжелого ядерного оружия вообще-то проводятся в серьезных научных лабораториях. Вспомним, мощность взрыва "царь-бомбы" превысила расчетную более чем на 10%, и это не единственный сюрприз, с которым столкнулись советские ядерщики", - заявил Куреев.

Он отметил, что автор статьи американского издания говорит о предложении физика Эдварда Теллера создать бомбу в 10 тысяч мегатонн, которая могла бы уничтожить всю жизнь на Земле. При этом эксперт обратил внимание, что на симуляторе Nukemap максимальная мощность взрыва в настройках всего 100 мегатонн. "Ее автор и использовал в качестве иллюстрации для научно-популярной статьи на сайте, посвященном армии, вооружению и выживанию в экстремальных условиях, это, на мой взгляд, достаточно корректно", - пояснил политолог.

Однако Nukemap не учитывает сейсмологические последствия и много других факторов. "Да, он может дать общую картину, но не более того. К примеру, как подсчитать количество сажи и дыма от пожаров, которые будут выброшены в атмосферу после такого взрыва и ущерб от них?" - сказал собеседник агентства.

При этом, по словам аналитика, создание описанной в статье "сверхбомбы" Теллера потенциально считается возможным. "Полной модели последствий ее применения нет, однако очевидно, что она отравила бы целый континент, а, возможно, и уничтожила бы жизнь на всей планете. Причем вероятность этого очень высока. Так что сами американцы признали ее создание бессмысленным, ядерный арсенал человечества и так позволяет уничтожить Землю, что, кстати, отмечает в своей статье и сам (автор статьи) Логан Ни", - отметил Куреев.

Эксперт напомнил, что самым мощным ядерным взрывом, устроенным человечеством, стал взрыв АН602, часто именуемой "царь-бомбой". "Его мощность составила 58 мегатонн. Ряд исследователей утверждает, что (первый секретарь ЦК КПСС Никита) Хрущев настаивал на 100 мегатоннах и даже на 150, однако и 58 мегатонн хватило, чтобы взрывная волна дважды обошла земной шар, а в 700 километрах от взрыва выбило стекла в домах", - отметил он.

По словам эксперта, благодаря разработке и испытаниям сверхтяжелой ядерной бомбы была форсирована разработка сверхтяжелых ракет - средств ее эффективной доставки. "Но ее эффективность как оружия под большим вопросом. Разделяющиеся боеголовки "Трайдента" - штатной баллистической ракеты подводного флота США, мощностью меньше 500 килотонн каждая нанесут необходимый урон военной и гражданской инфраструктуре противника с куда меньшими затратами и не создадут такого количества радиоактивного заражения. Все-таки цель ядерной войны - это обеспечить невозможность ответного удара или его минимизировать, разрушить военную инфраструктуру противника и подавить его волю к сопротивлению, а не создавать огромные фонящие, полностью выжженые пространства", - указал он.

Политолог утверждает, что гипотетически сверхмощное ядерное оружие может эффективно разрушать бункеры глубокого залегания, однако и здесь давно имеются наработки по современному противобункерному оружию куда меньшей мощности.

"США не испытывала свою "царь-бомбу" просто потому, что это было нецелесообразно. Американцы сделали выводы из советских испытаний, поняли, что такое можно создать, увидели реальное ядерное заражение и эффект от взрыва, им этого хватило", - заключил эксперт.