Российские военные передали коллегам в Италии полевой госпиталь

Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео.

БЕРГАМО (Италия), 7 мая - РИА Новости. Российские военные специалисты накануне отбытия в РФ передали итальянским коллегам отделение интенсивной терапии и терапевтическое отделение полевого госпиталя со штатным медицинским оборудованием и имуществом, сообщили в Минобороны России.

"В соответствии с решением о завершении российской гуманитарной операции в Итальянской Республике военные медики Минобороны России завершили передачу итальянским специалистам отделения интенсивной терапии и терапевтического отделения полевого госпиталя Бергамо, где в течение месяца проводили прием и оказание помощи больным коронавирусной инфекцией. В рамках оказания гуманитарной помощи отделения переданы итальянской стороне со штатным медицинским оборудованием и имуществом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне убытия российских военных специалистов в полевом госпитале Бергамо состоялся митинг, где им были выражены слова благодарности.

Добавляется, что с 6 апреля по 7 мая российские военные специалисты приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией, в настоящее время 76 пациентов выздоровели и выписаны.

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