СМИ сообщили об испытаниях баллистической ракеты в Южной Корее

Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи.

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Южная Корея в прошлом месяце провела успешное испытание баллистической ракеты "Хёнму-4" (Hyunmoo-4), способной нести боезаряд весом до 2 тонн, сообщает в четверг агентство Ренхап со ссылкой на правительственные источники.

Испытание ракеты произошло на испытательном полигоне Anheung. Новая баллистическая ракета имеет радиус действия до 800 километров и может нести боезаряд весом до 2 тонн.

Агентство отмечает, что из двух проведенных испытаний ракеты "Хёнму-4", успешным оказалось только одно.