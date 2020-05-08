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РИА Новости

СМИ сообщили об испытаниях баллистической ракеты в Южной Корее

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Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи
Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи.
Источник изображения: © AP Photo / South Korea Defense Ministry

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Южная Корея в прошлом месяце провела успешное испытание баллистической ракеты "Хёнму-4" (Hyunmoo-4), способной нести боезаряд весом до 2 тонн, сообщает в четверг агентство Ренхап со ссылкой на правительственные источники.

Испытание ракеты произошло на испытательном полигоне Anheung. Новая баллистическая ракета имеет радиус действия до 800 километров и может нести боезаряд весом до 2 тонн.

Агентство отмечает, что из двух проведенных испытаний ракеты "Хёнму-4", успешным оказалось только одно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Продукция
Hyunmoo
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