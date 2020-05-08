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РИА Новости

Пушков прокомментировал операцию кораблей НАТО в Баренцевом море

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Эсминцы
Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020.
Источник изображения: Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море.

В начале мая четыре корабля Североатлантического альянса — эсминцы ВМС США "Дональд Кук", "Портер", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" — вошли в акваторию Баренцево моря для "проведения операций по обеспечению безопасности".

"Пару месяцев НАТО изнывала от безделия — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность", — написал Пушков в Twitter.

Ранее Северный флот сообщил, что следит за действиями кораблей альянса.

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