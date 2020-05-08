Ahval: Российские С-400 только ухудшили ситуацию с безопасностью Турции

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Ближневосточный обозреватель Ильхан Танир опубликовал материал, который посвящён вопросу приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 Турцией у России. Материал опубликован изданием Ahval News.

Танир напоминает читателям о том, что закончился апрель 2020 года, до конца которого Анкара предполагала поставить российские ЗРК на боевое дежурство в составе своих частей ПВО. Но, как пишет автор, «этого не произошло». Причём он предлагает не связывать напрямую перенос сроков с эпидемией, хотя ровно об этом и заявляли в Минобороны Турции ранее.

Обращает на себя внимание тот посыл, который пытается вкладывать Ильхан Танир в свой материал. Вот цитата:

Закупки российских С-400 не только совпали с ухудшением уровня жизни граждан Турции, но также ухудшили ситуацию с безопасностью в стране. Это они стали причиной невозможности для Турции получить поддержку со стороны США во время операции в Идлибе. И тогда это привело к гибели десятков турецких солдат.

Далее ближневосточный автор, который явно обеспокоен военно-техническими контактами Москвы и Анкары, решает усилить информационный эффект, добавляя:

Турцию также исключили из консорциума по производству F-35. А она потратила очень много средств, ресурсов. В итоге она потеряла около 10 миллиардов долларов. И это из-за приобретения и частичного развёртывания систем российского производства.

Танир на этом не останавливается и объявляет, что даже турецкая лира просела якобы из-за ухудшения отношений с США в связи со всё теми же российскими С-400.

Сам этот материал говорит о том, что сделку, заключённую между Россией и Турцией, продолжат атаковать те, перед кем поставлена задача нагнетать обстановку и связывать любой негатив в жизни Турции с приобретением российских зенитных ракетных комплексов.