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Беларусь получила новую партию Т-72Б3

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Источник изображения: warspot.ru

Белорусская армия продолжает вооружаться обновлёнными танками. Вчера, 6 мая, пресс-служба Минобороны Республики Беларусь сообщила о том, что Уралвагонзавод поставил третью партию модернизированных танков Т-72Б3.

«6 мая в соответствии с контрактом, заключённым между Министерством обороны и акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», в Вооружённые силы Республики Беларусь поступила очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц», — сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Танки Т-72Б3

Источник изображения: mil.by

В Минобороны указывают, что модернизированные танки Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 л.с., а также улучшенным комплексом вооружения. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съёмной модульной защиты.

Т-72Б3 — новейшая модификация танка Т-72, которая отличается новым двигателем и более совершенной системой управления огнём. Кроме того, танк стал точнее поражать цели благодаря внедрению многоканального прицела наводчика «Сосна-У», разработанного в Беларуси, цифрового баллистического вычислителя с комплектом датчиков метеоусловий, а также автомата сопровождения целей.

Танк получил новую 125-мм пушку 2А46М-5 с повышенной живучестью ствола и новый комплекс управляемого вооружения, который гарантирует высокую вероятность уничтожения цели на дальности до 5 км при стрельбе с места и в движении. Помимо этого, Т-72Б3 оснастили новым противопожарным оборудованием и радиостанцией УКВ диапазона Р-168–25У-2 «Акведук».

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
2А46
Т-72
Т-72Б
Компании
Уралвагонзавод
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