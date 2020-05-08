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Конструктор заявил о пропавших в России чертежах «оружия массового уничтожения»

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Источник изображения: Фото: Krassotkin / Wikimedia

Американский многоразовый космический корабль Х-37В является усовершенствованной копией советского космического самолета МиГ-105, работы над которым велись в 1960-1970-х годах «МиГом» по программе «Спираль», сообщил «Армейскому стандарту» авиаконструктор Ованес Микоян.

По его словам, американцы «все время очень пристально следили» за советскими работами. «Потом, как только началась перестройка, а за ней — полный развал, американцы купили его чертежи. А может, и выкрали — этого я точно не знаю. Но чертежи "лаптя" (характерная форма МиГ-105 — прим. «Ленты.ру») пропали», — заявил сын бывшего генконструктора «МиГ».

В апреле Spaceflight Now сообщило, что в мае с космодрома на мысе Канаверал в интересах Военно-воздушных сил США должна стартовать тяжелая ракета Atlas 5 с российским двигателем РД-180, которая выведет в космос Х-37В.

В декабре 2018 года военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что американские Х-37В, Dream Chaser и Stratolaunch созданы на основе советских разработок.

В октябре того же года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что X-37B может быть оружием массового уничтожения. «Мы, соответственно, тоже будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если ни дай бог оно будет размещено в космосе, оно может планировать сверху», — сказал чиновник.

В ноябре 2017 года ведущего конструктора «МиГа» нашли с перерезанным горлом.

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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
Dream Chaser
Stratolaunch
X-37
РД-180
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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