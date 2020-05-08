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Контракт на импортозамещение в конструкции самолета МС-21

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Как следует с информации сайта Единой информационной системы в сфере закупок, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 28 апреля 2020 года заключило с АО "Корпорация "Иркут" как единственным подрядчиком контракт на проведение НИОКР по теме "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта по замене импортных материалов и изделий в конструкции ближне-среднемагистрального самолета МС-21 на отечественные аналоги", шифр "МС-21 Импортозамещение 2020 - 2021". Стоимость контракта 12,0763 млрд рублей, срок исполнения - 31 декабря 2021 года.

Третий летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (серийный номер 0004, регистрационный номер 73054, бортовой номер "03"). Снимок 27.03.2020 (с) Pavel Shapka / russianplanes.net ( ccылка )

Согласно контрактной документации ( текст контракта ), до конца 2020 года исполнитель должен провести выбор материалов российского производства и отработать технологии изготовления из них агрегатов МС-21, в том числе консоли крыла, центроплан, рули высоты и направления, агрегаты хвостового оперения. Также нужно заменить агрегаты, комплектующие и системы на отечественные, подготовить стендовую базу для их испытаний и завершить изготовление опытного экземпляра № 0012 импортозамещённого МС-21 с российскими двигателями ПД-14.

До конца 2021 года требуется продолжить НИОКР, в том числе отработать технологии изготовления композиционных материалов на основе углеродных волокон производства компании UMATEX (входит в состав ГК "Росатом"). Итогом работы должно быть завершение создания опытного образца МС-21 с импортозамещёнными агрегатами № 0012 и проведение сертификационных испытаний этого самолёта.

В целом программа импортозамещения в конструкции самолета МС-21 рассчитана на 2019-2024 годы. Стоит отметить, что судя по пометкам в тексте контракта (с вычеркиванием цифры "-300" в индексе), импортозамещенный МС-21 будет обозначаться уже не МС-21-300.

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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ИРКУТ НПК
Минпромторг РФ
Росатом
Проекты
2020-й год
ИТ
МС-21
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