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Авианосец Cavour ВМС Италии вышел на ходовые испытания в море после модернизации

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Авианосец Cavour ВМС Италии вышел на ходовые испытания в море после модернизации

6 мая 2020 года флагман ВМС Италии легкий авианосец Cavour (550) вышел из военно-морской базы Таранто на ходовые испытания в море после проведения модернизационных работ, которые проходили с декабря 2018 года. Сообщается, что после выхода в море экипаж корабля должен начать подготовку к развертыванию у восточного побережья США, где пройдут испытания по посадке и взлету с авианосца истребителей F-35B.

В дополнение к версии F-35A с обычным взлетом и посадкой Италия закупила 30 истребителей F-35B для ВМС. Ряд самолетов с укороченным взлетом и вертикальной посадкой заменят в составе авиакрыла авианосца устаревшие палубные штурмовики AV-8B Harrier.

Итальянские ВМС получили свой первый F-35B в январе 2018 года.

В работах на борту авианосца Cavour были задействованы как специалисты военно-морского флота, так и представители оборонных подрядчиков - компании Fincantieri и группы Leonardo.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Продукция
F-35A
F-35B
Harrier
Компании
Fincantieri
Leonardo
Проекты
2020-й год
Авианосец
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