Стало известно о троих пострадавших при жёсткой посадке Ми-35 в Крыму

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Из Крыма приходят сообщения о совершении жёсткой посадки вертолётом Ми-35. По последним данным, жёсткая посадка произошла в районе города Джанкой.

Информационная служба «Интерфакс» сообщает, что вертолёт Ми-35 выполнял плановый полёт. При осуществлении жёсткой посадки серьёзно пострадали находившиеся на борту винтокрылой машины военнослужащие. По последним данным, три человека госпитализированы. Отмечается, что их состояние тяжёлое.

Полёт выполнялся в плановом режиме. О том, насколько ремонтопригоден вертолёт после совершения жёсткой посадки, на данный момент не сообщается.

Известно, что жёсткая посадка произошла на территории военного аэродрома. При этом нет данных, на каком этапе полёта это случилось - на начальном или же на завершающем.

По последним сведениям, формируется комиссия, которая выяснит все обстоятельства случившегося. Пока не сообщается о том, какие причины инцидента рассматриваются в качестве приоритетных.