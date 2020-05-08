Войти
Военное обозрение

Стало известно о троих пострадавших при жёсткой посадке Ми-35 в Крыму

284
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Из Крыма приходят сообщения о совершении жёсткой посадки вертолётом Ми-35. По последним данным, жёсткая посадка произошла в районе города Джанкой.

Информационная служба «Интерфакс» сообщает, что вертолёт Ми-35 выполнял плановый полёт. При осуществлении жёсткой посадки серьёзно пострадали находившиеся на борту винтокрылой машины военнослужащие. По последним данным, три человека госпитализированы. Отмечается, что их состояние тяжёлое.

Полёт выполнялся в плановом режиме. О том, насколько ремонтопригоден вертолёт после совершения жёсткой посадки, на данный момент не сообщается.

Известно, что жёсткая посадка произошла на территории военного аэродрома. При этом нет данных, на каком этапе полёта это случилось - на начальном или же на завершающем.

По последним сведениям, формируется комиссия, которая выяснит все обстоятельства случившегося. Пока не сообщается о том, какие причины инцидента рассматриваются в качестве приоритетных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-35
Похожие новости
06.07.2016
Белорусский ВПК в погоне за прибылью: появятся ли на Украине "Полонезы"?
06.06.2016
ВС Ирака: российские вертолеты играют важную роль в борьбе с ИГ
25.05.2016
Дотянуться до самолетов
15.04.2016
«Рособоронэкспорт»: российское оружие сохраняет высокий экспортный потенциал на малазийском рынке
21.03.2016
Все только начинается
18.02.2016
За бортом +35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.05 06:15
  • 1
Источник: подлодку "Хабаровск" спустят на воду, ориентировочно, в конце июня
  • 08.05 06:07
  • 25
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 08.05 05:20
  • 2
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 08.05 03:54
  • 1
В Минпромторге рассказали о работах в США над "биологически активной пулей"
  • 08.05 03:53
  • 37
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 08.05 02:23
  • 13
Как вернуть себе Победу?
  • 08.05 01:57
  • 1
Не годны: в армию США не пустят переболевших COVID-19
  • 08.05 01:47
  • 1
Затронет и Европу: СМИ США рассказало о сбросе бомбы на Москву
  • 08.05 01:34
  • 1
Прибалтики не останется: в Совфеде описали войну России и США
  • 07.05 23:18
  • 4
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 23:07
  • 2
Путин присудил премию им. Жукова создателям управляемых снарядов для РСЗО "Торнадо-С"
  • 07.05 22:06
  • 23
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 07.05 21:28
  • 3
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 21:09
  • 3
Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации танков Т-80УД украинского производства - СМИ
  • 07.05 15:25
  • 1
Кабмин отсрочил установку ГЛОНАСС на транспорте до лета 2021г