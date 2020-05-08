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Дмитрий Шугаев сообщил о некоторых перспективных направлениях сотрудничества в сфере ВТС с рядом стран

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Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 7 мая. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в интервью журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни, сообщил о некоторых перспективных направлениях сотрудничества в сфере ВТС с рядом стран, в том числе Китаем, Турцией и Индией.

Истребители Су-35 для Китая и Турции

Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, заявил Д.Шугаев.

"С Китаем у нас широкая программа по авиадвигателям. Кроме того, мы не исключаем возможности дополнительных закупок Пекином Су-35", – сказал директор ФСВТС.

Как напоминает "РИА Новости", ранее Китай купил у России 24 истребителя Су-35 на сумму 2,5 млрд. долл.

В то же время, Д.Шугаев сообщил, что переговоры с Турцией по данному вопросу ведутся, "но не очень активные".

"Они носят скорее уточняющий, технический характер. Сказать, что сегодня-завтра контракт подпишем, я не могу. Видимо, в Турции должны принять политическое решение: хотят они приобретать Су-35 или нет. Пока заявки на этот самолет от Турции нет", – сказал директор ФСВТС.

Переговоры с Турцией по дополнительной поставке ЗРС С-400

Россия и Турция ведут переговоры о составе и сроках поставки дополнительной партии ЗРС С-400, сообщил Д.Шугаев.

Как напоминает "РИА Новости", Россия в 2019 году выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

"Вопрос о дополнительной партии С-400 для Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем придем к общему знаменателю", – сказал Д.Шугаев.

Перспективные программы в сфере ВТС с Индией

Россия получила заявку от Индии на дополнительную поставку вертолетов Ка-31 для ВМС страны, сообщил Д.Шугаев.

Как напоминает "РИА Новости", ранее газета The Economic Times писала, что ВМС Индии приобретут в России дополнительно шесть таких машин, выполняющих функции радиолокационного дозора. Контракт планируется заключить в нынешнем году. Сейчас в составе ВМС Индии имеется 14 вертолетов Ка-31.

"Недавно получили обращение на дополнительную поставку морских вертолетов Ка-31" – сказал Д.Шугаев.

Он также выразил надежду на то, что до конца этого года будет реализован контракт на поставку и организацию лицензионного производства в Индии ПЗРК "Игла-С".

"Не исключаем дополнительную поставку МиГ 29UPG. Обязательно будем участвовать в индийском тендере на 110 истребителей", – отметил директор ФСВТС.

Отдельные фрагменты интервью Д.Шугаева журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни, сегодня публикует агентство "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Турция
Продукция
Игла ЗРК
Ка-31
С-400 Триумф
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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