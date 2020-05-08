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Российская газета

Танки Т-80 провели пуски ракет по морским целям на Кипре

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Источник изображения: rg.ru

Российские Т-80У и Т-80УК в настоящее время являются основой бронированной мощи Национальной гвардии Республики Кипр. Эта техника вместе с боевыми машинами пехоты БМП-3 активно эксплуатируется и принимает участие в учениях различного масштаба.

Недавно экипажи этих танков отработали применение управляемого ракетного вооружения. Причем, судя по обнародованным фотоматериалам, поражались морские цели. В в этом нет ничего удивительного, запускаемые из 125-мм гладкоствольных пушек боеприпасы способны эффективно бороться как с десантными кораблями, судами на воздушной подушке, плавающими бронетранспортерами и танками, так и с низколетящими над поверхностью моря летательными аппаратами. Главное, чтобы расстояние до этих целей не превышало 5000 метров.

Также эффективны такие средства поражения и против тяжелой гусеничной бронетехники. За такую "длинную руку" отечественные танки ценятся во многих странах мира.

Российские ТУР такого типа успешно выдержали боевую проверку в Сирии. Бойцы правительственных войск уверенно поражали ими различные цели.

В настоящее время клоны таких ракет производят в Китае и Иране. Выпускаемая на Украине ракета с лазерным наведением "Комбат" является лишь модернизированной версией советского образца 70-х годов и по ряду характеристик уступает российским оригиналам.


Алексей Моисеев

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