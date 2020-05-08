Трубоукладчик «Академик Черский» отправился в Германию

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Прибывшее в Калининград из Находки 3 мая 2020 года судно "Академик Черский" покинуло порт и вновь отправилось в путь. Согласно данным портала Marine Traffic, судно отправилось в Германию.

По данным портала, следующим пунктом назначения "Академика Черского" указан Лауффен (Lauffen) — речной порт города Лауффен-ам-Неккар в земле Баден-Вюртемберг Германии. В настоящее время судно находится в Гданьском заливе недалеко от Балтийска.

Напомним, что судно "Академик Черский", принадлежаще "Газпрому" называют единственным судном, способным достроить газопровод "Северный поток-2" собственными силами, не привлекая иностранных подрядчиков на фоне введенных американских санкций. По оценкам специалистов, работа по достраиванию газопровода при использовании судна "Академик Черский" может занять несколько месяцев. Ранее в "Газпроме" заявили, что газопровод будет достроен до конца 2020 года. По некоторым данным, судну необходимо проложить около 130 км трубы по дну Балтийского моря, после чего новый газопровод будет считаться готовым к началу эксплуатации.

Трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, меняя данные о конечных точках своего маршрута, по пути посетил Сингапур, Шри-Ланку, Кейптаун и 3 мая прибыл в Калининград.