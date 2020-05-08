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Известия.ru

Эксперт исключил возможность термоядерного удара по Москве

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Никто в здравом уме не станет применять против Москвы термоядреный заряд мощностью 100 мегатонн, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 7 мая.

Ранее, 5 мая, американское издание We are the Mighty продемонстрировало на примере Москвы возможные последствия применения 100-мегатонной бомбы. Сообщается, что при взрыве «царь-бомбы» в центре российской столицы была бы уничтожена не только Москва, но и прилегающие регионы, а радиоактивные осадки выпали на расстоянии около 1,5 тыс. км от эпицентра.

Главным аргументом против использования столь сильного заряда является его мощность, отмечает Александр Михайлов.

По его словам, такие боеголовки никогда не использовались в истории человечества. Самым мощным испытанным ядерным зарядом остается советская «царь-бомба», взорванная на Новой Земле осенью 1961 года.

«Того заряда мощностью в 58 мегатонн хватило , чтобы отрезвить всю руководящую элиту планеты и больше никогда не испытывать их. Напомню, что последствия удара ощущались на расстоянии до 800 км, а в радиусе 200 км вокруг эпицентра по сути было уничтожено всё, что могло быть живым в Арктике», — подчеркнул эксперт.

К тому же размер такого боеприпаса настолько большой, что доставить его в небо над Москвой просто технически невозможно. Эта крупная конструкция будет весить десятки тонн.

«От менее крупных ядерных зарядов, которые могут быть доставлены вражескими носителями, Москва и так называемый Центральный промышленный район сегодня надежно защищены системой ПРО А-135 «Амур» шахтного базирования, которая сейчас дополняется ракетами новой системы А-235 «Нудоль», которая в будущем станет главным щитом центра России», — заключил военный политолог.


Ранее в апреле Госдепартамент США обвинил Россию в проведении экспериментов с ядерным оружием в 2019 году. Сколько было испытаний, когда и где они якобы проводились, не уточняется, однако утверждалось, что они не соответствовали американскому стандарту нулевой мощности.

Москва, в свою очередь, заподозрила Вашингтон в намерении возобновить ядерные испытания. В российском МИДе заявили, что США готовят для этих целей полигон в Неваде.

22 февраля в Пентагоне сообщили о проведении «мини-учений», в рамках которых был сымитирован ответный ядерный удар по территории России. Российская сторона осудила эти действия, отметив, что вместо проработки системы контроля над вооружениями Вашингтон отдал предпочтение «крайне опасной игре».

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Страны
Россия
США
Продукция
А-135
А-235
Проекты
Арктика
Ядерный щит
ЯО
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